Окупант скаржиться на командування, яке відмовляється лікувати поранених (перехоплення)

Навіть якщо російських військових відправляють лікуватись, це відбувається не якісно

Російські офіцери кваліфікують хворобу як небажання солдата виконувати свої службові обов’язки

Російський військовий під час телефонної розмови поскаржився своєму товаришу на керівництво. Він розповів про те, що Росія не лікує своїх поранених солдатів. Про це йдеться у перехопленій розмові, запис якої оприлюднило Головне управління розвідки України.

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Росіянин розповів, що командування кваліфікує хворобу як небажання солдата виконувати свої службові обов’язки. При цьому навіть якщо військових відправляють лікуватись, це відбувається не якісно.

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«Я ж сказав, що я завтра принципово їду в лікарню, беру довідку, і лягаю за місцем проживання», – каже військовий.

Раніше російський військовий з Донецького напрямку поскаржився у телефонній розмові товаришу на своє командування. Він розповів, що офіцери ставляться до підлеглих, як до розхідного матеріалу.

Нагадаємо, серед бойовиків російських приватних військових компаній ходять чутки, що їх будуть виводити до Росії. Про це свідчить перехоплена розмова Головного управління розвідки Міноборони.