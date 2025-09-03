Адвокат: Суд ЄС скасував санкції проти Вячеслава Богуслаєва
Суд Європейського Союзу ухвалив резонансне рішення
Європейський суд визнав неправомірним подальше перебування імені екс-президента «Мотор Січ» у санкційних списках ЄС. Про це розповів адвокат Богуслаєва Степан Тесля, посилаючись на судове рішення.
Суд Європейського Союзу ухвалив резонансне рішення – анулювати низку актів Ради ЄС, якими Вячеслав Богуслаєв залишався у списках осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи за дії, що загрожують суверенітету та територіальній цілісності України.
Рішення стосується таких актів:
- Рішення Ради (ЗЗСЄ) 2024/2456 та Виконавчий регламент (ЄС) 2024/2455 від 12 вересня 2024 року;
Рішення Ради (ЗЗСЄ) 2025/528 та Виконавчий регламент (ЄС) 2025/527 від 14 березня 2025 року.
Суд постановив: збереження імені Вячеслава Богуслаєва у санкційних списках – юридично необґрунтоване. У зв’язку з цим, відповідні акти Ради ЄС втрачають чинність у цій частині.
Втім, положення останнього рішення – Рішення Ради (ЗЗСЄ) 2025/528 – залишаються чинними щодо Богуслаєва до завершення строку подання апеляції або, у разі її подання, до моменту її остаточного відхилення.
Крім того, Суд зобов’язав Раду Європейського Союзу покрити власні судові витрати та компенсувати витрати Вячеслава Богуслаєва.
Коментарі — 0