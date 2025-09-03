Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Адвокат: Суд ЄС скасував санкції проти Вячеслава Богуслаєва

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Адвокат: Суд ЄС скасував санкції проти Вячеслава Богуслаєва

Суд Європейського Союзу ухвалив резонансне рішення

Європейський суд визнав неправомірним подальше перебування імені екс-президента «Мотор Січ» у санкційних списках ЄС. Про це розповів адвокат Богуслаєва Степан Тесля, посилаючись на судове рішення. 

Суд Європейського Союзу ухвалив резонансне рішення – анулювати низку актів Ради ЄС, якими Вячеслав Богуслаєв залишався у списках осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи за дії, що загрожують суверенітету та територіальній цілісності України.

Рішення стосується таких актів:

  • Рішення Ради (ЗЗСЄ) 2024/2456 та Виконавчий регламент (ЄС) 2024/2455 від 12 вересня 2024 року;
    Рішення Ради (ЗЗСЄ) 2025/528 та Виконавчий регламент (ЄС) 2025/527 від 14 березня 2025 року.

Суд постановив: збереження імені Вячеслава Богуслаєва у санкційних списках – юридично необґрунтоване. У зв’язку з цим, відповідні акти Ради ЄС втрачають чинність у цій частині.

Втім, положення останнього рішення – Рішення Ради (ЗЗСЄ) 2025/528 – залишаються чинними щодо Богуслаєва до завершення строку подання апеляції або, у разі її подання, до моменту її остаточного відхилення.

(для перегляду – натисніть на документ)

Крім того, Суд зобов’язав Раду Європейського Союзу покрити власні судові витрати та компенсувати витрати Вячеслава Богуслаєва.

Теги: адвокат В'ячеслав Богуслаєв правосуддя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Посилення тиску на журналістів. Національна асоціація адвокатів вимагає від президента підписати скандальний закон
Посилення тиску на журналістів. Національна асоціація адвокатів вимагає від президента підписати скандальний закон
Сьогодні, 13:55
Літак AI171 авіакомпанії Air India розбився в житловому районі поблизу аеропорту Ахмедабада 12 червня
Причина катастрофи літака Air India: адвокат висунув неочікувану версію
26 серпня, 10:43
Відповіді штучного інтелекту не визнаються доказами в суді
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46
Марина Барсук
Економія на суддівських гарантіях може обернутися ризиками для правосуддя – суддя Марина Барсук
22 серпня, 12:32
За словами юриста, правила дорожнього руху забороняють експлуатацію транспортних засобів із технічними несправностями, але не уточнюють, чи належить до них надмірний шум
Чому поліція безсильна проти водіїв, що влаштовують ревисько на дорогах? Адвокат вказав на юридичну прогалину
16 серпня, 16:11
НАБУ надало екснардепу Грановському статус потерпілого у провадженні щодо підробки електронних доказів
НАБУ надало екснардепу Грановському статус потерпілого у провадженні щодо підробки електронних доказів
13 серпня, 15:59
Марина Барсук: Українські судді вперше оцінили себе в європейському дослідженні ENCJ
Суддя Марина Барсук: Українські судді оцінили свою незалежність
13 серпня, 10:07
Константінос Ефстатіу (ліворуч) та лорд Моріс Глазман
Справа екснардепа Грановського. Засідання Апеляційної палати ВАКС відвідали парламентарі Британії та Кіпру
9 серпня, 22:29
ЄСПЛ у справі «Томенко проти України»: мандат належить народу, а не партії
Чи є в Україні партійне рабство? Справа ЄСПЛ «Микола Томенко проти України» в деталях
5 серпня, 08:00

Події в Україні

Адвокат: Суд ЄС скасував санкції проти Вячеслава Богуслаєва
Адвокат: Суд ЄС скасував санкції проти Вячеслава Богуслаєва
Посол Ізраїлю відвідав Умань перед паломництвом хасидів
Посол Ізраїлю відвідав Умань перед паломництвом хасидів
Чи може Україна випустити кілера Парубія до Росії? Що каже практика обмінів
Чи може Україна випустити кілера Парубія до Росії? Що каже практика обмінів
Британська розвідка назвала причини викрадення росіянами українських дітей
Британська розвідка назвала причини викрадення росіянами українських дітей
Стало відомо, чому підозрюваний у вбивстві Парубія після злочину опинився на Хмельниччині
Стало відомо, чому підозрюваний у вбивстві Парубія після злочину опинився на Хмельниччині
Сили Оборони відкинули окупантів на Донеччині
Сили Оборони відкинули окупантів на Донеччині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
284K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 вересня 2025
15K
Обвинувачений у справі Фаріон не стримав посмішки, говорячи про вбивство Парубія
8273
Атака на українські міста, заяви Трампа та Лаврова: головне за ніч
4217
Фальшива драма кілера Парубія
2990
Втрати ворога станом на 3 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
Сьогодні, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
Вчора, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
Вчора, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23
День знань: привітання з 1 вересня у прозі, віршах та листівках
1 вересня, 05:55
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
31 серпня, 06:38

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua