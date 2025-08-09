Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Справа екснардепа Грановського. Засідання Апеляційної палати ВАКС відвідали парламентарі Британії та Кіпру

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Справа екснардепа Грановського. Засідання Апеляційної палати ВАКС відвідали парламентарі Британії та Кіпру
Константінос Ефстатіу (ліворуч) та лорд Моріс Глазман

20 серпня 2024 року ВАКС скасував повідомлення про підозру Грановському. Тепер САП оскаржує це рішення

8 серпня відбулося чергове засідання Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду в резонансній справі колишнього народного депутата Олександра Грановського. Колегія (Павлишин О.Ф., Калугіна І.О., Чорненька Д.С.) розглянула апеляційну скаргу прокурора та захисників на ухвалу слідчого судді Воронька В.Д. від 20.09.2024, який скасував підозру Грановському у справі № 991/1956/24, а також апеляційну скаргу захисників на ухвалу слідчого судді Крикливого В.В. від 19.03.2025, який відмовив у задоволенні скарги на повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри Грановському у справі 991/12451/24.

Як повідомляють Факти, у попередньому засіданні ці дві справи було об’єднано в одну, в рамках якої й заслухали апеляційні скарги прокурорів і захисників на обидві ухвали. Перед тим адвокати звернулися до суду з клопотанням про долучення до матеріалів справи нових важливих доказів.

«Ми вже третій рік доводимо Вищому антикорупційному суду, що фактично доказів вчинення злочину нашим клієнтом не має. Єдиним аргументом обвинувачення був протокол негласних слідчих дій детективів НАБУ. Вони стверджують, що дослідили хмарне сховище iCloud бізнесмена Андрія Адамовського, колишнього бізнес-партнера Грановського, і вивантажили резервні копії листування в WhatsApp, в яких ніби-то йдеться про якісь злочинні схеми. Обвинувачення та захист провели два десятки українських і міжнародних експертиз, які це спростовують. Крім того, виявлено низку невідповідностей. Сторона захисту клопотала щодо долучення трьох експертних досліджень державної експертної установи щодо автентичності протоколу проведення негласних слідчих дій, одна з яких була проведена на замовлення сторони обвинувачення. Прокурор, коментуючи позицію захисту та почувши висновки експертизи, відмовився від частини електронних доказів сторони обвинувачення. В результаті суд задовольнив долучення цих експертних висновків до матеріалів справи та відповідно їх дослідження», – зазначив захисник Олександра Грановського, адвокат Артем Крикун-Труш, партнер компанії Miller law firm.

Адвокат також додав, що три роки захисники намагалися отримати відеозаписи з протоколу слідчих дій, але під різними приводами їм відмовляли. Адвокати іншої особи змогли отримати тимчасовий доступ у судовому порядку до цього відео, що було «надійно» сховано стороною звинувачення у державній експертній установі. Отримавши копію відео, адвокат звернувся до експертної державної установи з метою проведення відповідного дослідження. Зрештою, висновок державного експерта такий: відеофайл не містить ознак і доказів проникнення в iCloud, а навпаки – файл містить докази копіювання файлів із невстановленого джерела у 2016 році, а не 2020, як стверджувалося раніше стороною обвинувачення. Перевірити та підтвердити оригінальність скопійованих файлів неможливо.

Також під час засідання прокурор і захисники виступили з аргументами під апеляційними скаргами. Зокрема, адвокати вкотре підкреслили ознаки політичного переслідування та наголосили на відсутності доказів.

На судовому засіданні були присутні лорд Моріс Глазман Член Палати лордів, член парламенту Великобританії та парламентар, член Палати представників Республіки Кіпр, член делегації Республіки Кіпр у Парламентській асамблеї Ради Європи Константінос Ефстатіу, який є доповідачем з питань «Транснаціональних репресій» в Парламентській асамблеї Ради Європи та членом Комітету з правових питань і прав людини та юристом та одним із засновників Асоціації демократичних юристів Кіпру (CDLA).

Константінос Ефстатіу (ліворуч) та лорд Моріс Глазман
Константінос Ефстатіу (ліворуч) та лорд Моріс Глазман

Наступний етап судового розгляду передбачає дослідження доказів.

Нагадаємо, 7 жовтня 2022 року ВАКС заочно заарештував екснардепа Олександра Грановського. А 20 серпня 2024 року ВАКС скасував повідомлення про підозру, визнавши його необґрунтованим. Політик здобув перемогу у суді, хоча САП оскаржує рішення. Наразі розгляд справи триває.

 

Теги: суд прокурор адвокат Олександр Грановський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Участь Ганни Малєєвої у програмі «Супермама» дозволила викрити факти незадекларованих доходів
Телешоу коштувало прокурору посади: дружина випадково розкрила незадекларований будинок
14 липня, 17:37
Трамп: Ми щойно подали потужний позов проти всіх, хто брав участь у публікації хибної, зловмисної, наклепницької, фейкової новинної «статті»
Трамп подав до суду на WSJ і Мердока через «наклеп про лист Епштейну»
19 липня, 03:56
Порушниця визнала свою вину і щиро розкаялася
Оголена жінка стрибала на даху «Жигулів». Суд визначив покарання
11 липня, 08:20
Екрем Імамоглу отримав 1 рік та 8 місяців позбавлення волі
Майже два роки за ґратами: у Туреччині відбувся суд над головним опонентом президента Ердогана
17 липня, 10:51
Суд в Україні визнав шлюбні відносини між двома чоловіками: християнська організація оскаржила рішення
Суд в Україні визнав шлюбні відносини між двома чоловіками: християнська організація оскаржила рішення
17 липня, 17:45
Суд призначив покарання у вигляді трьох років обмеження волі, але звільнив громадянина від відбування з іспитовим строком
Суд покарав чоловіка, який наїхав на ногу військовому ТЦК
18 липня, 10:46
Син Василя Стуса закликав не оцінювати Медведчука у справі про батька
Син Василя Стуса закликав не оцінювати Медведчука у справі про батька
29 липня, 18:21
Сполучені Штати засуджують рішення суду про домашній арешт Болсонару
Штати засудили рішення суду про домашній арешт експрезидента Бразилії
5 серпня, 04:11
Сальніков отримав три роки позбавлення волі
Суд виніс вирок ексголові Державної судової адміністрації
6 серпня, 10:26

Події в Україні

Справа екснардепа Грановського. Засідання Апеляційної палати ВАКС відвідали парламентарі Британії та Кіпру
Справа екснардепа Грановського. Засідання Апеляційної палати ВАКС відвідали парламентарі Британії та Кіпру
Лінія фронту станом на 9 серпня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 9 серпня 2025. Зведення Генштабу
Часів Яр перебуває під повним вогневим контролем ЗСУ
Часів Яр перебуває під повним вогневим контролем ЗСУ
Росія нападе на Харків, якщо Україна відступить з Донеччини та Луганщини – Sky News
Росія нападе на Харків, якщо Україна відступить з Донеччини та Луганщини – Sky News
У одному із сіл Запорізької області жінку покусав шакал
У одному із сіл Запорізької області жінку покусав шакал
Путін перед зустріччю з Трампом запропонував обмежене перемир’я з Україною – The Economist
Путін перед зустріччю з Трампом запропонував обмежене перемир’я з Україною – The Economist

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 серпня 2025
13K
Офіс президента прокоментував конфлікти цивільних з ТЦК
7289
Колишнього ведучого призначено речником Міноборони
3088
Супутники фіксують різкі зміни у лісах Землі
2615
«Україні не дадуть ні місця, ні голосу». Дипломат жорстко висловився про переговори з Путіним

Новини

«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
Вчора, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
Вчора, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
7 серпня, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
7 серпня, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua