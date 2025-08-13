НАБУ надало екснардепу Грановському статус потерпілого у провадженні щодо підробки електронних доказів

Кримінальне провадження, у межах якого Олександру Грановському надано статус потерпілого, було відкрите у 2022 році

13 серпня 2025 року адвокат Артем Крикун-Труш, який представляє екснардепа Олександра Грановського, отримав від старшого детектива управління внутрішнього контролю НАБУ Сергія Грабара пам’ятку про процесуальні права та обов’язки потерпілого.

Кримінальне провадження, у межах якого Олександру Грановському надано цей статус, було відкрите 11 листопада 2022 року за його заявою. Розслідування здійснюють детективи управління внутрішнього контролю НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП. Справу порушено за фактом ймовірної підробки електронних доказів іншими детективами НАБУ.

За словами сторони захисту, рішення НАБУ могло бути зумовлене процесуальним ефектом від останнього засідання Апеляційної палати ВАКС в іншому процесі в рамках справи № 991/1956/24, де колегія суддів, у складі Павлишина О.Ф., Калугіної І.О. та Чорненької Д.С., попри те, що прокурор САП відмовився від посилання на НСРД в якості доказу, задовольнила клопотання захисту й долучила до матеріалів експертне дослідження, проведене на замовлення сторони обвинувачення. Як стверджують адвокати, це дослідження було приховане і від суду, і від захисту.

Під час засідання адвокати Грановського заявили, що експерти державної установи СБУ встановили: протокол негласних слідчих (розшукових) дій – підробка, яка використовувалася детективами НАБУ та прокурорами САП. Крім того, на судовому засіданні 8 серпня, після ознайомлення з результатами експертних досліджень та позицією сторони захисту, суд погодився долучити відповідні експертні висновки до матеріалів справи.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 55 КПК України, вручення пам’ятки про процесуальні права потерпілого свідчить про офіційне визнання НАБУ того, що О. Грановський є особою, якій завдано шкоди кримінальним правопорушенням (зокрема, діями детективів НАБУ, що стали предметом розслідування у зв’язку з підробкою протоколу фіксації взаємин). Це надає йому повний комплекс прав, передбачених для потерпілого, зокрема: право на участь у провадженні, подання доказів і заяв, а також оскарження процесуальних рішень.

При цьому, ще ухвалою від 22 грудня 2023 року було встановлено факт наявності у Олександра Грановського статусу потерпілого. Попри це, за словами його захисту, НАБУ тривалий час умисно обмежувало реалізацію цього статусу та пов’язаних із ним прав.