Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

НАБУ надало екснардепу Грановському статус потерпілого у провадженні щодо підробки електронних доказів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
НАБУ надало екснардепу Грановському статус потерпілого у провадженні щодо підробки електронних доказів

Кримінальне провадження, у межах якого Олександру Грановському надано статус потерпілого, було відкрите у 2022 році

13 серпня 2025 року адвокат Артем Крикун-Труш, який представляє екснардепа Олександра Грановського, отримав від старшого детектива управління внутрішнього контролю НАБУ Сергія Грабара пам’ятку про процесуальні права та обов’язки потерпілого.

Кримінальне провадження, у межах якого Олександру Грановському надано цей статус, було відкрите 11 листопада 2022 року за його заявою. Розслідування здійснюють детективи управління внутрішнього контролю НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП. Справу порушено за фактом ймовірної підробки електронних доказів іншими детективами НАБУ.

НАБУ надало екснардепу Грановському статус потерпілого у провадженні щодо підробки електронних доказів фото 1

За словами сторони захисту, рішення НАБУ могло бути зумовлене процесуальним ефектом від останнього засідання Апеляційної палати ВАКС в іншому процесі в рамках справи № 991/1956/24, де колегія суддів, у складі Павлишина О.Ф., Калугіної І.О. та Чорненької Д.С., попри те, що прокурор САП відмовився від посилання на НСРД в якості доказу, задовольнила клопотання захисту й долучила до матеріалів експертне дослідження, проведене на замовлення сторони обвинувачення. Як стверджують адвокати, це дослідження було приховане і від суду, і від захисту.

Під час засідання адвокати Грановського заявили, що експерти державної установи СБУ встановили: протокол негласних слідчих (розшукових) дій – підробка, яка використовувалася детективами НАБУ та прокурорами САП. Крім того, на судовому засіданні 8 серпня, після ознайомлення з результатами експертних досліджень та позицією сторони захисту, суд погодився долучити відповідні експертні висновки до матеріалів справи.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 55 КПК України, вручення пам’ятки про процесуальні права потерпілого свідчить про офіційне визнання НАБУ того, що О. Грановський є особою, якій завдано шкоди кримінальним правопорушенням (зокрема, діями детективів НАБУ, що стали предметом розслідування у зв’язку з підробкою протоколу фіксації взаємин). Це надає йому повний комплекс прав, передбачених для потерпілого, зокрема: право на участь у провадженні, подання доказів і заяв, а також оскарження процесуальних рішень.

При цьому, ще ухвалою від 22 грудня 2023 року було встановлено факт наявності у Олександра Грановського статусу потерпілого. Попри це, за словами його захисту, НАБУ тривалий час умисно обмежувало реалізацію цього статусу та пов’язаних із ним прав.

Теги: прокурор адвокат Олександр Грановський розслідування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Туристи були налякані масштабними лісовими пожежами
Відпочинок сотень туристів в Італії перетворився на жах
16 липня, 21:01
Трагедія сталася на вулиці Великій Васильківській
Жінка, яку збив на тротуарі працівник прокуратури, померла у лікарні
20 липня, 15:15
Суд обрав Молочному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою співробітникові прокуратури терміном на 60 днів
Смертельна ДТП у Києві: суд обрав запобіжний захід Андрію Молочному
21 липня, 12:08
Стали відомі нові подробиці авіакатастрофи в Індії
Авіакатастрофа в Індії: розшифровано чорні скриньки літака Boeing
21 липня, 19:25
Ніна Южаніна підтримала закон про ліквідацію незалежності НАБУ та САП
Голосування за скандальний закон про НАБУ. Нардепка Южаніна відповіла хейтерам
24 липня, 21:01
Бізнес на Сумщині приніс дружині прокурора майже 6 млн грн за рік
Нові обласні прокурори засвітили значні доходи та елітне майно своїх дружин
10 серпня, 10:54
Договір на будівництво був укладений у квітні 2017 року між КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та приватною компанією
Прокуратура вимагає визнати недійсним договір на будівництво Подільського мосту
4 серпня, 17:11
Раніше ділянку біля музею у Пирогові хотіли забудувати
Забудова охоронних земель навколо музею у Пирогові: суд ухвалив остаточне рішення
5 серпня, 13:42
23-річна киянка, працівниця Святошинського суду, позувала з нацистським прапором
Нацистська символіка у соцмережі: поліція розслідує демонстрацію свастики працівницею суду
11 серпня, 14:00

Події в Україні

На Донеччині розширено зону примусової евакуації: список населених пунктів
На Донеччині розширено зону примусової евакуації: список населених пунктів
НАБУ надало екснардепу Грановському статус потерпілого у провадженні щодо підробки електронних доказів
НАБУ надало екснардепу Грановському статус потерпілого у провадженні щодо підробки електронних доказів
Вибух міни на Одещині: море винесло на берег фрагменти тіл загиблих
Вибух міни на Одещині: море винесло на берег фрагменти тіл загиблих
Росія «націоналізувала» нерухомість сина Януковича у Донецьку
Росія «націоналізувала» нерухомість сина Януковича у Донецьку
Понад 800 посадовців втратили інвалідність: ДБР викрило масштабну схему
Понад 800 посадовців втратили інвалідність: ДБР викрило масштабну схему
Колишній український військовий розповів, як опинився на фронті на боці РФ
Колишній український військовий розповів, як опинився на фронті на боці РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
275K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 серпня 2025
8471
Кремль прагне завершення війни: розвідка дізналася дату
5892
Прогноз магнітних бур на 13-15 серпня: якою буде сонячна активність
3173
Голова Кіровоградської облради зробив солідний подарунок сину-«бебівцю»
3088
Україна здає Донбас і не вступає в НАТО. Радник Путіна озвучив «мирний план» Росії

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
Вчора, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
Вчора, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua