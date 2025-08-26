Головна Світ Соціум
Причина катастрофи літака Air India: адвокат висунув неочікувану версію

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Причина катастрофи літака Air India: адвокат висунув неочікувану версію
Літак AI171 авіакомпанії Air India розбився в житловому районі поблизу аеропорту Ахмедабада 12 червня
Витік води може пояснити катастрофічну втрату потужності двигунів літака Air India

Адвокат, що представляє інтереси родин загиблих у недавній авіакатастрофі Air India, висунув нову теорію щодо причин трагедії. За його словами, літак міг впасти через витік води, який призвів до короткого замикання та відключення двигунів. Ця версія суперечить попереднім припущенням, що причиною катастрофи могла бути помилка пілотів. Про це пише «Главком» із посиланням на Mirror.

Американський адвокат Майк Ендрюс, який представляє понад 90 жертв авіакатастрофи, заявив, що не існує достатньо доказів, щоб звинувачувати пілотів. Він стверджує, що несправна система водопостачання, про яку Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA) повідомляла за місяць до трагедії, могла спричинити збій електроніки та втрату потужності двигунів. Ендрюс також повідомив, що до нього звернулися чотири інформатори, які надали важливі відомості про технічні та інженерні проблеми, що могли призвести до катастрофи.

Офіційний попередній звіт, опублікований в Індії, вказував на те, що за кілька секунд після зльоту перемикачі подачі пального були несподівано переведені в положення «вимкнено», що призвело до повної втрати потужності двигунів. Проте, за словами Ендрюса, цей висновок є несправедливим і не враховує потенційні технічні несправності.

До слова, адвокат, який представляє інтереси сімей, чиї близькі загинули в авіакатастрофі рейсу 171 авіакомпанії Air India, заявив, що він «обурений і вражений» «обурливою з етичної точки зору» поведінкою авіакомпанії стосовно родичів загиблих. Air India заявила, що претензії є «необґрунтованими та неточними».

Нагадаємо, рейс Air India AI171, що прямував до Лондона, з 242 пасажирами на борту, розбився 12 червня неподалік від аеропорту Ахмедабада. 

Теги: авіакатастрофа літак адвокат Індія

