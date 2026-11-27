Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) спростувала інформацію про скасування Верховним Судом обов'язку релігійних організацій зазначати у своїй назві належність до керівного центру в державі-агресорі. Відповідний наказ Міністерства культури залишається чинним. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Держетнополітики.

Відомство оприлюднило роз'яснення щодо постанови Верховного Суду від 17 листопада 2026 року у справі №640/4748/19 після поширення окремими релігійними організаціями інформації про нібито скасування вимоги щодо перейменування.

У ДЕСС наголосили, що постанова Верховного Суду не скасовує наказ Міністерства культури від 25 січня 2019 року №37, яким затверджено результати релігієзнавчої експертизи щодо переліку організацій, на які поширюється відповідна вимога закону.

Верховний Суд скасував рішення Київського окружного адміністративного суду від 15 травня 2023 року та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 2 листопада 2023 року.

Йдеться про справу за позовами Київської митрополії Української православної церкви та Почаївської Свято-Успенської лаври до Міністерства культури України. Справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції.

Таким чином, за роз'ясненням Держетнополітики, наказ Мінкульту та обов'язок релігійних організацій привести свої найменування у відповідність до законодавства залишаються чинними до набрання законної сили новим судовим рішенням.

Нагадаємо, у травні 2026 року Державна служба України з етнополітики та свободи совісті підтвердила висновок релігієзнавчої експертизи про церковно-канонічний зв'язок УПЦ МП із Московським патріархатом. Відомство повторно розглянуло питання затвердження висновку експертизи на виконання судової постанови.

Також 12 листопада Північний апеляційний господарський суд відхилив скаргу монастиря УПЦ МП щодо доступу до храмів Києво-Печерської лаври. Апеляційна інстанція підтвердила право національного заповідника на користування Успенським собором та Трапезною церквою.

До слова, у вересні 2025 року Держетнополітики подала позов до суду про припинення діяльності УПЦ МП після визнання Київської митрополії афілійованою з Російською православною церквою.