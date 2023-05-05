Актор «Зоряних війн» зібрав $1,5 млн на дрони для України

Марк Гемілл є амбасадором платформи UNITED24, яка збирає гроші на «Армію дронів» для України

Зібраних коштів вистачить на 10 потужних розвідувальних безпілотників данського виробництва RQ-35 Heidrun

Виконавець ролі Люка Скайвокера у «Зоряних війнах», американський актор Марк Гемілл зібрав 1 517 205 $ на дрони RQ-35 Heidrun для української армії. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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«Тепер наші захисники і захисниці отримають 10 потужних розвідувальних безпілотників данського виробництва. RQ-35 Heidrun – ефективний та простий у керуванні БпЛА для якісних розвідувальних місій. Також він може протистояти засобам радіоелектронної боротьби росіян», – зазначив глава Мінцифри.

За його словами, збір тривав із середини січня.

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«Символічно, що закриваємо збір у Всесвітній день «Зоряних війн», – зауважив Федоров.

Навесні 2022 року 25 таких дронів були доставлені на передову. Мінцифри підкреслило, що за цей час дрони встигли проявити себе як ефективні та прості у керуванні БпЛА для розвідувальних місій.

«10 нових безпілотників суттєво розширять розвідувальний потенціал ЗСУ та допоможуть врятувати тисячі українських захисників», – йдеться в повідомленні Мінцифри.

RQ-35 Heidrun – це данський безпілотник з дальністю польоту 25 кілометрів, який може передавати відеозображення в режимі реального часу, що дозволяє отримувати розвіддані без ризику для оператора. Надійна радіосистема RQ-35 Heidrun здатна протистояти засобам радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, що Марк Гемілл є амбасадором платформи UNITED24, яка збирає гроші на «Армію дронів» для України. Він підписав плакати «Зоряних війн», які продаються на аукціоні на підтримку України.