Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Актор «Зоряних війн» зібрав $1,5 млн на дрони для України

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Актор «Зоряних війн» зібрав $1,5 млн на дрони для України
Марк Гемілл є амбасадором платформи UNITED24, яка збирає гроші на «Армію дронів» для України
фото: скриншот відео (t.me/zedigital)

Зібраних коштів вистачить на 10 потужних розвідувальних безпілотників данського виробництва RQ-35 Heidrun 

Виконавець ролі Люка Скайвокера у «Зоряних війнах», американський актор Марк Гемілл зібрав 1 517 205 $ на дрони RQ-35 Heidrun для української армії. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Тепер наші захисники і захисниці отримають 10 потужних розвідувальних безпілотників данського виробництва. RQ-35 Heidrun – ефективний та простий у керуванні БпЛА для якісних розвідувальних місій. Також він може протистояти засобам радіоелектронної боротьби росіян», – зазначив глава Мінцифри.

За його словами, збір тривав із середини січня. 

«Символічно, що закриваємо збір у Всесвітній день «Зоряних війн», – зауважив Федоров.

Навесні 2022 року 25 таких дронів були доставлені на передову. Мінцифри підкреслило, що за цей час дрони встигли проявити себе як ефективні та прості у керуванні БпЛА для розвідувальних місій.

«10 нових безпілотників суттєво розширять розвідувальний потенціал ЗСУ та допоможуть врятувати тисячі українських захисників», – йдеться в повідомленні Мінцифри.

RQ-35 Heidrunце данський безпілотник з дальністю польоту 25 кілометрів, який може передавати відеозображення в режимі реального часу, що дозволяє отримувати розвіддані без ризику для оператора. Надійна радіосистема RQ-35 Heidrun здатна протистояти засобам радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, що Марк Гемілл є амбасадором платформи UNITED24, яка збирає гроші на «Армію дронів» для України. Він підписав плакати «Зоряних війн», які продаються на аукціоні на підтримку України.

Читайте також: Нехай буде з тобою Сила. Зірка «Зоряних воєн» сповіщатиме українців про повітряну тривогу
Теги: гроші актор безпілотник Михайло Федоров

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Співачка Полякова спровокувала гучний скандал, засвітившись в компанії росіян
Співачка Полякова спровокувала гучний скандал, засвітившись в компанії росіян
Вчора, 15:10
«Мені головне снаряди отримати»: Пригожин байдуже відреагував на ймовірну атаку на Путіна
«Мені головне снаряди отримати»: Пригожин байдуже відреагував на ймовірну атаку на Путіна
3 травня, 17:43
Зеленський пообіцяв повернути статуетку власнику після перемоги України
Зеленський отримав «Оскара»: хто вручив статуетку президенту
29 квiтня, 18:58

Події в Україні

Актор «Зоряних війн» зібрав $1,5 млн на дрони для України
Актор «Зоряних війн» зібрав $1,5 млн на дрони для України
Під Куп’янськом правоохоронці ексгумували тіла подружжя, яке загинуло від обстрілу РФ
Під Куп’янськом правоохоронці ексгумували тіла подружжя, яке загинуло від обстрілу РФ
Окупанти 14 разів обстріляли Сумщину: є поранений
Окупанти 14 разів обстріляли Сумщину: є поранений
У небі над Київщиною знищений безпілотник Bayraktar: ЗСУ повідомили причину
У небі над Київщиною знищений безпілотник Bayraktar: ЗСУ повідомили причину
Візит Зеленського до Нідерландів, вибухи у Києві та арешт Труханова. Головне за 4 травня
Візит Зеленського до Нідерландів, вибухи у Києві та арешт Труханова. Головне за 4 травня
Повітряна ціль знешкоджена: у Києві та області лунала повітряна тривога
Повітряна ціль знешкоджена: у Києві та області лунала повітряна тривога

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Куратор «Великого будівництва» має паспорт Ізраїлю та може втекти із країни – нардеп Лерос
12K
Навіщо Пригожин заявив про початок українського контрнаступу: роз’яснення ISW
5808
У Києві пролунали вибухи, працювала ППО (оновлено)
5690
Атака безпілотників на Кремль: ЄС відреагував на заяву Росії
5536
Окупанти атакували Одесу дронами з «сакральними» написами (фото)
5103
У Києві пролунали вибухи під час тривоги

Новини

Розголошення деталей візиту Зеленського: німецька поліція розслідує витік інформації
Вчора, 17:46
Атака безпілотників на Кремль: Білий дім висміяв російські заяви
Вчора, 17:16
Голова тайванської розвідки знайшов ключ до розуміння мотивів Сі Цзіньпіна
Вчора, 16:32
Очільниця однієї з партій Нідерландів не прийде на виступ Зеленського через «невдалу дату»
Вчора, 10:19
Нічна атака на Україну: ЗСУ повідомили про кількість знищених дронів
Вчора, 07:29
На Харківщині фермер розробив безпілотник для розмінування полів (відео)
3 травня, 16:36

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту