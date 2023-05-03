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«Мені головне снаряди отримати»: Пригожин байдуже відреагував на ймовірну атаку на Путіна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Мені головне снаряди отримати»: Пригожин байдуже відреагував на ймовірну атаку на Путіна
фото з відкритих джерел

Ватажок ПВК «Вагнер» іронічно заявив, що ударити по Кремлю могла блискавка, а не дрони 

Ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин байдуже відреагував на ймовірну атаку безпілотників по Кремлю, де перебував Путін. Його більше цікавлять боєприпаси, яких потребують його найманці. Про це Пригожин заявив, відповідаючи на запит російських журналістів.

Коментуючи нібито удари по Кремлю ватажок ПВК «Вагнер» іронічно заявив, що це могла б бути навіть блискавка.

«Я ніяк не можу прокоментувати це явище. Можливо, це блискавка була. Мені головне снаряди отримати, щоб у Бахмуті просуватися. І друге – щоб військові фланги не проср*ли», – заявив Пригожин.

Як заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, сьогоднішній інцидент з дронами над Кремлем, у атаці яких росіяни звинувачують Україну, може свідчити про підготовку Москвою масштабного теракту.  

Як повідомлялося,  російська влада сьогодні заявила, що вночі Україною було здійснено спробу завдання удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента Володимира Путіна. Зазначається, що дрони нібито збила ППО. У Кремлі додали, що Путін внаслідок атаки не постраждав і назвали це спланованою терористичною акцією та замахом на диктатора РФ.

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Теги: росія війна путін військові боєприпаси безпілотник ПВК Вагнера

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