Акціонери корпорації «Артеріум» повідомляють про рейдерське захоплення підприємства (заява)

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Акціонери корпорації «Артеріум» повідомляють про рейдерське захоплення підприємства (заява)
Законні акціонери Корпорації «Артеріум» повідомляють про рейдерське захоплення підприємства
фото: newidea.kiev.ua

«Главком» публікує повний текст заяви Наглядової Ради АТ «Київмедпрепарат»

Наглядова рада АТ «Київмедпрепарат», яке є учасником Корпорації «Артеріум», заявляє про рейдерське захоплення органів управління Корпорацією «Артеріум» і ТОВ «Артеріум ЛТД» та незаконне усунення легітимного багаторічного керівництва цих підприємств.

Незаконне втручання було реалізовано через шахрайські дії приватного нотаріуса шляхом внесення змін щодо керівництва підприємства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).

Про наявність цих протиправних змін акціонер дізнався постфактум – із відомостей державного реєстру: в розділі «Керівник підприємства» було зазначено сторонню особу, яка ніколи не перебувала у трудових чи корпоративних відносинах ані з Корпорацією «Артеріум», ані з ТОВ «Артеріум ЛТД». На підставі підроблених шахраями іноземних документів, за відсутності законних на те підстав і без дотримання встановленої процедури було здійснено на території України заміну найбільшого бенефіціарного власника, який не змінювався протягом останніх 15 років, а згодом – швидку та синхронну заміну керівників Корпорації «Артеріум» і ТОВ «Артеріум ЛТД» та заміну статутних документів. Такі дії є очевидними маркерами рейдерського захоплення підприємств.

Незаконне внесення змін до ЄДР відбулось на підставі протоколу загальних зборів учасників Корпорації «Артеріум», у яких брав участь виключно один учасник – ТОВ «Артеріум ЛТД». АТ «Київмедпрепарат», яке є учасником Корпорації, не брало участі у загальних зборах, оскільки не було повідомлено про дату, час, місце їх проведення та порядок денний.  Відповідно до чинного законодавства, за відсутності належного повідомлення та участі одного з учасників, реєстраційні дії щодо Корпорації «Артеріум» не можуть бути вчинені, а всі прийняті в такий спосіб рішення – є незаконними.

Наглядова рада АТ «Київмедпрепарат» наполягає, що дії новопризначеного керівництва Корпорації «Артеріум» та ТОВ «Артеріум ЛТД» є незаконними та звертає увагу на застосування рейдерських механізмів захоплення контролю над цими підприємствами, що мають стратегічне соціальне та економічне значення. Такі дії є неприйнятним у державі, яка прагне стати повноправним членом ЄС та керується принципами верховенства права. 

Наглядова рада АТ «Київмедпрепарат» звертається до медіа, бізнес-омбудсмена, правоохоронних органів, а також до всіх уповноважених державних органів, відповідальних за протидію рейдерству та захисту прав власності, з вимогою надати правову оцінку зазначеним діям і зупинити незаконне рейдерське захоплення підприємств.

Законні акціонери вживають всіх передбачених Законом заходів для протидії рейдерству та відновлення порушених прав.

Голова Наглядової Ради АТ «Київмедпрепарат» Зозуля Р.П.

