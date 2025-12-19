Акціонери корпорації «Артеріум» повідомляють про рейдерське захоплення підприємства (заява)

«Главком» публікує повний текст заяви Наглядової Ради АТ «Київмедпрепарат»

Наглядова рада АТ «Київмедпрепарат», яке є учасником Корпорації «Артеріум», заявляє про рейдерське захоплення органів управління Корпорацією «Артеріум» і ТОВ «Артеріум ЛТД» та незаконне усунення легітимного багаторічного керівництва цих підприємств.

Незаконне втручання було реалізовано через шахрайські дії приватного нотаріуса шляхом внесення змін щодо керівництва підприємства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР).

Про наявність цих протиправних змін акціонер дізнався постфактум – із відомостей державного реєстру: в розділі «Керівник підприємства» було зазначено сторонню особу, яка ніколи не перебувала у трудових чи корпоративних відносинах ані з Корпорацією «Артеріум», ані з ТОВ «Артеріум ЛТД». На підставі підроблених шахраями іноземних документів, за відсутності законних на те підстав і без дотримання встановленої процедури було здійснено на території України заміну найбільшого бенефіціарного власника, який не змінювався протягом останніх 15 років, а згодом – швидку та синхронну заміну керівників Корпорації «Артеріум» і ТОВ «Артеріум ЛТД» та заміну статутних документів. Такі дії є очевидними маркерами рейдерського захоплення підприємств.

Незаконне внесення змін до ЄДР відбулось на підставі протоколу загальних зборів учасників Корпорації «Артеріум», у яких брав участь виключно один учасник – ТОВ «Артеріум ЛТД». АТ «Київмедпрепарат», яке є учасником Корпорації, не брало участі у загальних зборах, оскільки не було повідомлено про дату, час, місце їх проведення та порядок денний. Відповідно до чинного законодавства, за відсутності належного повідомлення та участі одного з учасників, реєстраційні дії щодо Корпорації «Артеріум» не можуть бути вчинені, а всі прийняті в такий спосіб рішення – є незаконними.

Наглядова рада АТ «Київмедпрепарат» наполягає, що дії новопризначеного керівництва Корпорації «Артеріум» та ТОВ «Артеріум ЛТД» є незаконними та звертає увагу на застосування рейдерських механізмів захоплення контролю над цими підприємствами, що мають стратегічне соціальне та економічне значення. Такі дії є неприйнятним у державі, яка прагне стати повноправним членом ЄС та керується принципами верховенства права.

Наглядова рада АТ «Київмедпрепарат» звертається до медіа, бізнес-омбудсмена, правоохоронних органів, а також до всіх уповноважених державних органів, відповідальних за протидію рейдерству та захисту прав власності, з вимогою надати правову оцінку зазначеним діям і зупинити незаконне рейдерське захоплення підприємств.

Законні акціонери вживають всіх передбачених Законом заходів для протидії рейдерству та відновлення порушених прав.

Голова Наглядової Ради АТ «Київмедпрепарат» Зозуля Р.П.