СБУ відпустила співробітника НАБУ, затриманого на в’їзді до Сум

На блокпосту поблизу Сум співробітники СБУ затримали 15 березня працівника НАБУ

Співробітника Національного антикорупційного бюро, якого напередодні ввечері затримали працівники СБУ на блокпості біля в’їзду до Сум, відпустили. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Нагадаємо, на блокпосту поблизу Сум співробітники Служби безпеки України затримали 15 березня працівника Національного антикорупційного бюро. Він перебував у місті під час виконання службових обов’язків у межах офіційного розслідування.

За інформацією бюро, затримання відбулося «безпідставно», а до нього могли бути причетні співробітники підрозділу СБУ, що перебуває у сфері координації першого заступника голови служби.

Згодом СБУ наголосила, що в умовах повномасштабної війни співробітники Служби безпеки України цілодобово забезпечують контррозвідувальний режим на блокпостах у прифронтових регіонах держави. За попередніми даними СБУ, чоловік є вихідцем із тимчасово окупованих територій, не зміг повідомити місце своєї роботи, а для підтвердження особи продемонстрував лише сторінку у застосунку «Дія». Крім того, під час аналізу його контактів було виявлено низку російських телефонних номерів.

У СБУ наголошують, що служба діє виключно у межах чинного законодавства та дотримується визначених процедур, спрямованих на захист громадян України та військовослужбовців, які виконують бойові завдання на сумському напрямку. Будь-які спроби маніпулювати цією ситуацією у відомстві називають неприпустимими.