СБУ відпустила співробітника НАБУ, затриманого на в’їзді до Сум

Наталія Порощук
фото: НАБУ

На блокпосту поблизу Сум співробітники СБУ затримали 15 березня працівника НАБУ

Співробітника Національного антикорупційного бюро, якого напередодні ввечері затримали працівники СБУ на блокпості біля в’їзду до Сум, відпустили. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Нагадаємо, на блокпосту поблизу Сум співробітники Служби безпеки України затримали 15 березня працівника Національного антикорупційного бюро. Він перебував у місті під час виконання службових обов’язків у межах офіційного розслідування. 

За інформацією бюро, затримання відбулося «безпідставно», а до нього могли бути причетні співробітники підрозділу СБУ, що перебуває у сфері координації першого заступника голови служби.

Згодом СБУ наголосила, що в умовах повномасштабної війни співробітники Служби безпеки України цілодобово забезпечують контррозвідувальний режим на блокпостах у прифронтових регіонах держави. За попередніми даними СБУ, чоловік є вихідцем із тимчасово окупованих територій, не зміг повідомити місце своєї роботи, а для підтвердження особи продемонстрував лише сторінку у застосунку «Дія». Крім того, під час аналізу його контактів було виявлено низку російських телефонних номерів.

У СБУ наголошують, що служба діє виключно у межах чинного законодавства та дотримується визначених процедур, спрямованих на захист громадян України та військовослужбовців, які виконують бойові завдання на сумському напрямку. Будь-які спроби маніпулювати цією ситуацією у відомстві називають неприпустимими.

СБУ відпустила співробітника НАБУ, затриманого на в'їзді до Сум
Сили оборони вразили командно-спостережні пункти росіян
НАБУ і САП просять ексклюзивне право на переслідування усіх голів ОВА і директора ДБР (документ)
На Миколаївщині через вибух газу загинули двоє дітей
У Запоріжжі двоє військових у СЗЧ напали на поліцейських: один з нападників загинув
Уряд анонсував розширення обміну електроенергією з ЄС
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

