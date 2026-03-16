На Миколаївщині через вибух газу загинули двоє дітей

Наталія Порощук
glavcom.ua
Жінку госпіталізували, наразі вона перебуває у лікарні з опіками голови та рук
ДСНС: Регулярно перевіряйте газове обладнання та вентиляційні канали

У селищі Братське Вознесенського району на Миколаївщині загинули двоє дітей. Ймовірно, трагедія сталася через вибух побутового газу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Рятувальникам повідомили, що під завалами житлового будинку можуть перебувати діти. Під час розбору конструкцій надзвичайники дістали хлопчика 2017 р. н., якого передали бригаді «швидкої». Згодом рятувальники знайшли ще двох дітей – 2014 та 2022 років народження. Дівчаток дістали без свідомості. Медики проводили реанімаційні заходи на місці, проте, на жаль, врятувати їх не вдалося», – йдетьсяя у повідомленні.

Матір дітей (1997 р. н.) вибуховою хвилею відкинуло на подвір’я. Жінку одразу госпіталізували, наразі вона перебуває у лікарні з опіками голови та рук.

«Шановні громадяни! Регулярно перевіряйте газове обладнання та вентиляційні канали. Не залишайте увімкнені газові прилади без нагляду та не використовуйте газові плити для обігріву приміщення. При найменшій підозрі на витік газу негайно перекрийте вентиль, відчиніть вікна, не вмикайте світло чи електроприлади та телефонуйте за номером 104», – наголошує ДСНС.

До слова, у Казахстані під час вибуху кафе в Щучинську загинули семеро людей, у тому числі неповнолітня дівчина. Унаслідок інциденту постраждало 28 людей, з них 13 госпіталізовано.

Читайте також

На Запорізькому напрямку загинули дві рятувальниці з позивними «Кара» та «Лайза»
На Запорізькому напрямку загинули дві рятувальниці з позивними «Кара» та «Лайза»
17 лютого, 09:26
У Сумах від російської атаки постраждали діти
У Сумах від російської атаки постраждали діти
21 лютого, 09:56
Дейн зіграв роль глави сім'ї Кала Джейкобса в популярному підлітковому серіалі HBO «Ейфорія»
Помер актор серіалу «Анатомія Грей» Ерік Дейн
20 лютого, 06:37
Поліція розслідує справу про неналежне виконання обов’язків медпрацівником
У Чернігові жінка померла після косметологічних процедур: поліція почала розслідування
23 лютого, 12:34
Смертельний наїзд прокурора на дітей на Львівщині: нові подробиці трагедії
Смертельний наїзд прокурора на дітей на Львівщині: нові подробиці трагедії
25 лютого, 00:58
Ракетний удар РФ знеструмив два населені пункти
Росіяни вдарили балістикою по Миколаївщині
4 березня, 08:19
Внаслідок цього жорстокого удару по цивільній інфраструктурі Харкова загинуло семеро людей
9 березня у Харкові оголошено днем жалоби
7 березня, 11:50
Сторони говорили про реагування на надзвичайні ситуації, захист критичної інфраструктури та післявоєнну відбудову
Делегація ДСНС відвідала штаб-квартиру НАТО: що обговорювали
11 березня, 19:36
Росіяни вдарили дронами по Запоріжжю
Удар по Запоріжжю: є поранені, пошкоджено будинки (фото)
Сьогодні, 07:24

Події в Україні

СБУ відпустила співробітника НАБУ, затриманого на в’їзді до Сум
СБУ відпустила співробітника НАБУ, затриманого на в’їзді до Сум
Сили оборони вразили командно-спостережні пункти росіян
Сили оборони вразили командно-спостережні пункти росіян
НАБУ і САП просять ексклюзивне право на переслідування усіх голів ОВА і директора ДБР (документ)
НАБУ і САП просять ексклюзивне право на переслідування усіх голів ОВА і директора ДБР (документ)
На Миколаївщині через вибух газу загинули двоє дітей
На Миколаївщині через вибух газу загинули двоє дітей
У Запоріжжі двоє військових у СЗЧ напали на поліцейських: один з нападників загинув
У Запоріжжі двоє військових у СЗЧ напали на поліцейських: один з нападників загинув
Уряд анонсував розширення обміну електроенергією з ЄС
Уряд анонсував розширення обміну електроенергією з ЄС

Новини

В Україні без опадів: погода на 16 березня
Сьогодні, 05:59
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
13 березня, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
13 березня, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
13 березня, 13:49

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

