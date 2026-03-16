На Миколаївщині через вибух газу загинули двоє дітей

У селищі Братське Вознесенського району на Миколаївщині загинули двоє дітей. Ймовірно, трагедія сталася через вибух побутового газу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Рятувальникам повідомили, що під завалами житлового будинку можуть перебувати діти. Під час розбору конструкцій надзвичайники дістали хлопчика 2017 р. н., якого передали бригаді «швидкої». Згодом рятувальники знайшли ще двох дітей – 2014 та 2022 років народження. Дівчаток дістали без свідомості. Медики проводили реанімаційні заходи на місці, проте, на жаль, врятувати їх не вдалося», – йдетьсяя у повідомленні.

Матір дітей (1997 р. н.) вибуховою хвилею відкинуло на подвір’я. Жінку одразу госпіталізували, наразі вона перебуває у лікарні з опіками голови та рук.

«Шановні громадяни! Регулярно перевіряйте газове обладнання та вентиляційні канали. Не залишайте увімкнені газові прилади без нагляду та не використовуйте газові плити для обігріву приміщення. При найменшій підозрі на витік газу негайно перекрийте вентиль, відчиніть вікна, не вмикайте світло чи електроприлади та телефонуйте за номером 104», – наголошує ДСНС.

До слова, у Казахстані під час вибуху кафе в Щучинську загинули семеро людей, у тому числі неповнолітня дівчина. Унаслідок інциденту постраждало 28 людей, з них 13 госпіталізовано.