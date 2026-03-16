НАБУ і САП просять ексклюзивне право на переслідування усіх голів ОВА і директора ДБР (документ)

Серед вимог антикорупційних органів – розширення підслідності

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулись до Кабінету міністрів України з листом щодо зміни чинного законодавства. Серед вимог антикорупційних органів – розширення підслідності. Зокрема НАБУ пропонує додати до переліку осіб, злочини яких підслідні Бюро, Директора ДБР, керівника Офісу президента, а також голів обладміністрацій та мера столиці. Про це йдеться у тексті документа, що опублікований на сайті видання «Судово-юридична газета».

Як випливає з тексту документа, Семен Кривонос та Олександр Клименко ініціюють доповнити перелік суб’єктів, підслідних НАБУ, такими посадовими особами, як керівник Офісу президента України, його перший заступник та заступники; голови обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій; директор ДБР, його перший заступник та заступники; члени наглядових рад та виконавчих органів суб’єктів великого підприємництва, у статутному капіталі яких частка державної або комунальної власності перевищує 50%.

«Перелік субʼєктів, підслідних Національному бюро, визначений пунктом 1 частини 5 статті 216 КПК України, наразі не повною мірою відображає реальний вплив окремих категорій державних службовців на рівень корупції в державі. На практиці це створює ризик, що реагування на протиправні дії окремих осіб, які займають ключові державні посади або мають значний вплив, не належить до сфери діяльності Національного бюро, що зменшує ефективність боротьби з корупційними проявами на найвищих щаблях влади», – зазначено у листі.

(для перегляду – натисніть на документ)

Водночас, пункт 1 частини 5 статті 216 КПК України наразі і так передбачає, що справи стосовно перелічених вище категорій посадових осіб можуть бути підслідними НАБУ.

Запропонований варіант законодавчих змін можна розцінювати як пропозицію НАБУ закріпити буквально ексклюзивне право на переслідування окремих представників влади та місцевих органів влади, аби уникнути конфліктів підслідності.

Крім цього, згідно з текстом згаданого вище листа до КМУ, директор НАБУ Семен Кривонос та очільник САП Олександр Клименко ініціюють низку змін у процесуальне законодавство. Зокрема, вони пропонують одноосібний розгляд справ у суді, замість чинного колегіального складу із трьох суддів. Відповідно, виступають за вилучення із КПК норми, яка гарантує топпосадовцям право на розгляд їхніх справ колегією.