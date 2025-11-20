Представник «Метінвесту» пояснив, чому український бізнес повертається з Європи попри війну

Європа не відкриє двері просто так: у «Метінвесті» озвучили основні загрози та можливості для українського бізнесу

Український бізнес має розраховувати насамперед на власні сили та створювати умови для розвитку всередині країни, адже шлях до євроінтеграції буде складним і конкурентним. Про це заявив керівник офісу генерального директора Групи Метінвест Олександр Водовіз під час GET Business Festival 2025 у Києві.

За його словами, євроінтеграція відкриває для України не лише можливості, а й ризики: «Європа не чекає нас з відкритими обіймами. Українська сталь, аграрка, логістика - все це конкуренція для європейських виробників». Особливою загрозою Водовіз назвав впровадження Механізму вуглецевого коригування імпорту (CBAM), який фактично може стати податком на український експорт.

Водночас він наголосив, що реальні можливості для бізнесу полягають у доступі до західного фінансування та створенні великих структурних проєктів, які стимулюватимуть економіку. «Поки що з €8 млрд Ukraine Facility реально розподілено лише близько €100 млн. Це крапля в морі», – зауважив він.

Водовіз також підкреслив, що український бізнес поступово повертається з Європи, бо саме в Україні його ефективність значно вища: «Вітряк у Європі приносить 5-7% рентабельності. А в Україні – 20-25%».

Саме тому, на його переконання, для економічного прориву Україні потрібні масштабні проєкти, подібні до тих, що реалізують сусіди: «У Польщі будують аеропорт, який додає 3% до ВВП. У Румунії – модернізують порти, що дає плюс 2%. Україні бракує саме таких драйверів зростання», – переконаний він.

Водовіз також наголосив, що Метінвест залишається орієнтованим на Україну: компанія переорієнтувала логістику з морських маршрутів на залізницю, розвиває партнерства в Європі та підтримує Збройні сили, на що вже спрямувала понад $400 млн.

«Ми маємо доводити, що український бізнес здатен не лише вистояти, а й рухати країну вперед», – підсумував представник Метінвесту.

GET Business Festival це щорічний великий фестиваль для малого та середнього бізнесу під егідою Delo.ua, який проходить 10 років поспіль. До 20-річчя видання подія зібрала понад 100 спікерів, серед яких представники бізнесу з різних галузей економіки, держави та громадянського суспільства.

Як відомо, компанія Метінвест Ріната Ахметова потрапила до першої десятки рейтингу найбільших приватних платників податків України: від початку війни вона перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні вже понад 70 мільярдів грн. Компанія також входить до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку компанія вкладає 12 мільярдів в інвестиційні проекти. Крім того, від початку повномасштабного вторгнення компанія надала Україні 9,7 млрд грн допомоги, з яких 5,2 млрд грн - на підтримку ЗСУ в межах ініціативи «Сталевий фронт».