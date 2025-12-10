Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Молодь у США не може знайти роботу, але винен не ШІ: експерт назвав причини

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Молодь у США не може знайти роботу, але винен не ШІ: експерт назвав причини
Три причини падіння найму в США б'ють по молоді
фото з відкритих джерел

Економіст TS Lombard пояснює, що винен не ШІ, а спад найму працівників і тарифи Трампа

Експерт TS Lombard Даріо Перкінс спростував зв'язок між зростанням безробіття серед молодих шукачів роботи в США та активним впровадженням штучного інтелекту. За його даними, головна причина – загальне уповільнення найму в усіх галузях, спричинене трьома ключовими економічними факторами. Про це пише «Главком» із посиланням на  Business Insider.

За даними економіста, безробіття серед шукачів, які вперше виходять на ринок праці в США, зросло на понад 2,5 відсоткового пункту з 2023 року. Водночас серед старших працівників рівень безробіття залишився майже незмінним.

Перкінс стверджує, що, попри розмови бізнес-лідерів про скорочення витрат за допомогою ШІ, саме штучний Інтелект не є причиною спаду найму серед молоді:

Перкінс зазначає, що «компанії просто не наймають». Поточні рівні створення робочих місць у США відповідають «рецесійним».

Спад зачіпає всі галузі, а не лише ті, де ШІ поширений найбільш сильно. Вищих рівнів безробіття в «ШІ-активних» секторах не спостерігається.

Дослідження виділяє три причини уповільнення найму, не пов'язані з автоматизацією:

  • Нормалізація темпів після пандемії. Компанії різко розширювали штати після пандемії, і тепер вони скорочують темпи найму до нормального, стійкого рівня.
  • Політична невизначеність. Бізнес побоюється політичної невизначеності й воліє не збільшувати персонал.

Тарифи та прибуток. Тарифи, запроваджені за часів президента Трампа, урізали прибуток компаній. Це змушує роботодавців «вичавлювати більше» з уже наявних співробітників замість того щоб наймати нових.

Хоча ці процеси особливо болючі для молоді, Перкінс підкреслює, що загальна зайнятість у країні залишається стабільною. Економіст прогнозує, що щойно економіка знову прискориться, найм відновиться, а разом із ним і перспективи працевлаштування для випускників.

До слова, на тлі зростання довгострокового безробіття та масових звільнень, спричинених бумом штучного інтелекту (ШІ), багато фахівців шукають способи захистити свою кар’єру. Звіт Бюро статистики праці США (BLS) пропонує конкретні рекомендації, прогнозуючи найбільш швидкозростаючі професії на наступне десятиліття (2024-2034 роки).

Читайте також:

Теги: США економіка тарифи бізнес безробіття штучний інтелект професії

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як Венесуела може змінити хід війни в Україні
Удар по Венесуелі як сигнал Путіну: що задумав Трамп?
29 листопада, 20:39
За словами Нагорняка, продовження податкових стимулів саме для вітрової генерації є критично необхідним
Пільги на імпорт вітротурбін потрібно продовжити у 2026 році – депутат
22 листопада, 15:58
Технічний спеціаліст працює над літаком F-16 на базі ВПС у Хуаляні, Тайвань, 8 квітня 2023 рік
Китай оголосив протест США через продаж зброї Тайваню
18 листопада, 05:48
Буданов висловив сподівання, що наміри президента США справді можуть призвести до результату
Буданов назвав людину, без якої війна в Україні не завершиться
20 листопада, 05:32
Адміністрація Трампа висунула ключову умову: гарантії безпеки для України – лише після укладення миру
Politico: США вимагають укласти мир до надання гарантій безпеки Україні
27 листопада, 04:16
Хто стоїть на шляху мирного плану США в Україні: версія Дмитрієва
Хто заважає миру в Україні? Путінський гонець Дмитрієв розродився новою заявою
Вчора, 11:21
Символічна ціна на горілку Trump здивувала америкаців
Син Дональда Трампа анонсував повернення горілки Trump
1 грудня, 18:11
Ялинки у великому фойє Білого дому. За інформацією офісу першої леді Меланії Трамп, темою цьогорічних прикрас стало гасло «Дім там, де серце»
Понад 50 ялинок та 200 м гірлянд. Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва
2 грудня, 21:27
Експерт підкреслив, що питанням CBAM фактично ніхто не займався протягом тривалого часу
Шанси на відстрочку CBAM високі, але уряд має діяти швидко – директор GMK Center
6 грудня, 18:23

Соціум

Молодь у США не може знайти роботу, але винен не ШІ: експерт назвав причини
Молодь у США не може знайти роботу, але винен не ШІ: експерт назвав причини
Трамп розвалив Білий дім. Фоторепортаж зі скандального будівництва
Трамп розвалив Білий дім. Фоторепортаж зі скандального будівництва
«Губи, як кулемет»: Трамп зробив провокаційний комплімент на адресу своєї речниці
«Губи, як кулемет»: Трамп зробив провокаційний комплімент на адресу своєї речниці
Операція «Павутина»: нові подробиці від The Wall Street Journal
Операція «Павутина»: нові подробиці від The Wall Street Journal
Польща повідомила про два нові спалахи пташиного грипу
Польща повідомила про два нові спалахи пташиного грипу
У ЄС суттєво стрімко зросла кількість харчових отруєнь
У ЄС суттєво стрімко зросла кількість харчових отруєнь

Новини

В Україні хмарно: погода на 10 грудня
Сьогодні, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
Вчора, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
Вчора, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua