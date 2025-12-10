Молодь у США не може знайти роботу, але винен не ШІ: експерт назвав причини

Три причини падіння найму в США б'ють по молоді

Економіст TS Lombard пояснює, що винен не ШІ, а спад найму працівників і тарифи Трампа

Експерт TS Lombard Даріо Перкінс спростував зв'язок між зростанням безробіття серед молодих шукачів роботи в США та активним впровадженням штучного інтелекту. За його даними, головна причина – загальне уповільнення найму в усіх галузях, спричинене трьома ключовими економічними факторами. Про це пише «Главком» із посиланням на Business Insider.

За даними економіста, безробіття серед шукачів, які вперше виходять на ринок праці в США, зросло на понад 2,5 відсоткового пункту з 2023 року. Водночас серед старших працівників рівень безробіття залишився майже незмінним.

Перкінс стверджує, що, попри розмови бізнес-лідерів про скорочення витрат за допомогою ШІ, саме штучний Інтелект не є причиною спаду найму серед молоді:

Перкінс зазначає, що «компанії просто не наймають». Поточні рівні створення робочих місць у США відповідають «рецесійним».

Спад зачіпає всі галузі, а не лише ті, де ШІ поширений найбільш сильно. Вищих рівнів безробіття в «ШІ-активних» секторах не спостерігається.



Дослідження виділяє три причини уповільнення найму, не пов'язані з автоматизацією:

Нормалізація темпів після пандемії. Компанії різко розширювали штати після пандемії, і тепер вони скорочують темпи найму до нормального, стійкого рівня.

Політична невизначеність. Бізнес побоюється політичної невизначеності й воліє не збільшувати персонал.

Тарифи та прибуток. Тарифи, запроваджені за часів президента Трампа, урізали прибуток компаній. Це змушує роботодавців «вичавлювати більше» з уже наявних співробітників замість того щоб наймати нових.



Хоча ці процеси особливо болючі для молоді, Перкінс підкреслює, що загальна зайнятість у країні залишається стабільною. Економіст прогнозує, що щойно економіка знову прискориться, найм відновиться, а разом із ним і перспективи працевлаштування для випускників.

