Федерація роботодавців попередили про загрозу закриття підприємств: названо причину

Через підвищення тарифу на диспетчеризацію енергії Україна може втратити робочі місця – Федерація роботодавців

Федерація роботодавців України закликала НКРЕКП не підвищувати тариф на диспетчерське управління «Укренерго» у 2026 році на 11% – адже таке рішення матиме серйозні наслідки для економіки у вигляді закриття підприємств.

«Зростання тарифів призведе до подорожчання собівартості промислової продукції, скорочення виробництва та робочих місць, а також послабить конкурентоспроможність українських підприємств на внутрішньому і зовнішніх ринках. В умовах війни, коли бізнес і так зіштовхнувся з руйнуваннями інфраструктури, логістичними втратами та високою вартістю енергоресурсів, підвищення тарифів може мати дестабілізуючий ефект», – попередили у ФРУ.

У Федерації вважають таке підвищення економічно необґрунтованим і попереджають: додаткове навантаження понад 1,4 млрд грн у період війни створить серйозні ризики для промисловості. Натомість компанія Укренерго має значні резерви для оптимізації витрат.

«Включення до тарифу витрат на погашення боргів «Укренерго» у розмірі 3,8 млрд грн є необґрунтованою. Варто тимчасово реструктуризувати ці зобов’язання, і перенести виплати основної суми на період після завершення воєнного стану. Це дозволить уникнути зростання фінансового тиску на бізнес і збереже податкові надходження до бюджету», – підкреслили у ФРУ.

Також у Федерації звернули увагу на невідповідність між запланованим зростанням витрат і фактичним рівнем закупівлі допоміжних послуг. Незважаючи на плани збільшити фінансування до 15,9 млрд грн, реальні результати аукціонів свідчать, що у 2026 році попит не буде покритий повністю, а отже, підстав для такого збільшення видатків немає. Тому доцільно зберегти видатки на рівні 2025 року, 11 млрд грн.

«Федерація роботодавців звертається до Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, із проханням оптимізувати структуру витрат «Укренерго» та встановити тариф на послуги з диспетчерського управління не вище чинного показника – 98,97 грн/МВт⋅год. Стабільність тарифної політики - критично важлива для економіки під час війни, адже саме промисловість сьогодні залишається одним із ключових джерел податкових надходжень, зайнятості та валютної виручки України», – резюмували у ФРУ.

Як відомо, НКРЕКП на своєму засіданні схвалила проєкт підвищення тарифів на передачу та диспетчеризацію електроенергії для бізнесу. В свою чергу, в Українському національному комітеті Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) закликали уряд та НКРЕКП утриматися від підвищення тарифів, та провести міжнародний аудит «Укренерго» , адже розрахунки, які надала компанія, містять суперечності. Там також заявили, що додаткове фінансове навантаження може призвести до зупинки підприємств, які підтримують армію, населення і відновлення країни.