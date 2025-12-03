Нардепка закликала реструктуризувати борги держкомпаній, а не закладати їх у тарифи

Під час війни борги держпідприємств не мають закладатися в тарифи, їх потрібно реструктуризувати: Буймістер звернулася НКРЕКП, «Укренерго» та Мінфін

В умовах війни державні компанії мають переглянути підходи до управління кредитами і зосередитися на сплаті відсотків. А НКРЕКП, «Укренерго» та Міністерство фінансів мають провести переговори з кредиторами, і не допустити включення боргових зобов’язань до тарифів для споживачів та бізнесу. Про це під час публічної дискусії щодо тарифної політики сказала парламентарка, експертка з енергетики Людмила Буймістер.

Вона наголосила, що питання індексації та економічної обґрунтованості тарифу мають залишатися у фокусі регулятора, адже тарифи оператора системи передачі напряму впливають на тарифну політику Укрзалізниці, тому зростання витрат у енергетиці неминуче позначається і на транспортній сфері.

«Давайте знайдемо можливості хоча би реструктуризовувати борги. Під час війни, коли ми закладаємо в бюджеті 6 чи 8 мільярдів повернення боргів нашим міжнародним партнерам, щоб з іншої кишені взяти знову в борг, – це незрозуміла політика», – підкреслила вона.

Буймістер запропонувала Мінфіну взяти лідерство у процесі реструктуризації боргів державних підприємств, включно з Укренерго, та провести переговори централізовано від імені уряду. За її словами, частина боргових виплат може бути перенесена або тимчасово призупинена, включно з можливими «канікулами» на сплату відсотків.

Вона наголосила, що в умовах воєнного стану особливо важливо не допускати появи боргових складових у структурі тарифів, оскільки це створює додатковий тиск на економіку та бізнес. «Я думаю, що на рівні двосторонніх переговорів з нашими партнерами це можна зробити», – підсумувала Буймістер.

Раніше українські бізнес-асоціації також закликали регулятора утриматися від включення боргових витрат у тарифи та знайти альтернативні механізми підтримки енергетичної та транспортної інфраструктури під час війни.