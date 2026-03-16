Сили оборони вразили командно-спостережні пункти росіян

Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються

У рамках зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України вчора та у ніч на 16 березня завдали уражень по засобах протиповітряної оборони та пунктах управління противника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Так, зокрема, зафіксовано ураження зенітного ракетного комплексу «Тор-М1» у районі Коробкиного (тимчасово окупована територія Луганської обл.), а також зенітного ракетного комплексу «Тор» поблизу Балашівки (ТОТ Запорізької обл.). Крім того, уражено радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-300 у районі Червоного (ТОТ Донецької обл.).

Також підрозділи Сил оборони України били по пунктах управління противника. Зокрема, зафіксовано ураження командно-спостережних пунктів у районах Степного (ТОТ Донецької обл.) та Багатого (ТОТ Запорізької обл.).

Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються.

До слова, у ніч на 15 березня Сили оборони України уразили радіолокаційні станції «Противник», та «Пароль», а також пускову установку ЗРК С-400 «Тріумф». Водночас Генштаб підтвердив значне пошкодження радіолокаційного комплексу «Валдай», ураженого 10 березня 2026 року у районі Приморського (ТОТ АР Крим).

Крім того, в ніч на 15 березня ракети атакували Білгород і область. Повідомлялося про пошкодження об’єктів енергетики, через що у частині регіону виникли перебої з електропостачанням, водою та теплом. На одному з об’єктів у місті також сталася пожежа.