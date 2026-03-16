Окупанти вдарили по дорозі в Сумах: є поранені

Російський дрон влучив у проїзну частину в Зарічному районі

Станом на цей час відомо, що внаслідок ворожої атаки поранено чотирьох людей

Російські загарбники вдарили дронами по проїзній частині однієї з вулиць Сум. Наразі відомо про чотирьох постраждалих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

За словами рятувальників, безпілотник влучив у Зарічному районі Сум. Під ударом опинилися цивільні автівки, пошкоджені житлові будинки.

Наслідки атаки на Суми фото: ДСНС

Нагадаємо, у ніч на 16 березня та протягом сьогоднішнього ранку росіяни атакували Україну 211 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів.

Як повідомлялося, сьогодні вранці, 16 березня, під час масованої атаки дронів на столицю, у самому центрі Києва зафіксовано падіння уламків ворожого безпілотника.

До слова, унаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання.