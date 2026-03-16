Окупанти вдарили по дорозі в Сумах: є поранені

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Окупанти вдарили по дорозі в Сумах: є поранені
Російський дрон влучив у проїзну частину в Зарічному районі
фото: ДСНС

Станом на цей час відомо, що внаслідок ворожої атаки поранено чотирьох людей

Російські загарбники вдарили дронами по проїзній частині однієї з вулиць Сум. Наразі відомо про чотирьох постраждалих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

За словами рятувальників, безпілотник влучив у Зарічному районі Сум. Під ударом опинилися цивільні автівки, пошкоджені житлові будинки.

Окупанти вдарили по дорозі в Сумах: є поранені фото 1
Окупанти вдарили по дорозі в Сумах: є поранені фото 2
Окупанти вдарили по дорозі в Сумах: є поранені фото 3
Окупанти вдарили по дорозі в Сумах: є поранені фото 4
Наслідки атаки на Суми
Наслідки атаки на Суми
фото: ДСНС

Нагадаємо, у ніч на 16 березня та протягом сьогоднішнього ранку росіяни атакували Україну 211 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів.

Як повідомлялося, сьогодні вранці, 16 березня, під час масованої атаки дронів на столицю, у самому центрі Києва зафіксовано падіння уламків ворожого безпілотника.

До слова, унаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Події в Україні

Окупанти вдарили по дорозі в Сумах: є поранені
Окупанти вдарили по дорозі в Сумах: є поранені
СБУ відпустила співробітника НАБУ, затриманого на в’їзді до Сум
СБУ відпустила співробітника НАБУ, затриманого на в’їзді до Сум
Сили оборони вразили командно-спостережні пункти росіян
Сили оборони вразили командно-спостережні пункти росіян
НАБУ і САП просять ексклюзивне право на переслідування усіх голів ОВА і директора ДБР (документ)
НАБУ і САП просять ексклюзивне право на переслідування усіх голів ОВА і директора ДБР (документ)
На Миколаївщині через вибух газу загинули двоє дітей
На Миколаївщині через вибух газу загинули двоє дітей
У Запоріжжі двоє військових у СЗЧ напали на поліцейських: один з нападників загинув
У Запоріжжі двоє військових у СЗЧ напали на поліцейських: один з нападників загинув

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

