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Дмитро Золотухін Медіаексперт, ексзаступник міністра інформаційної політики України (2017-2019 рр)

Путін піднімає ставки? Куди можуть цілитись російські ядерні ракети

glavcom.ua
Путін продовжує шантажувати світ ядерною зброєю
фото з відкритих джерел

Наступні 10 днів будуть у нашому житті вирішальними

Путін та його спецслужби почали реалізацію комплексу заходів по підвищенню ставок у війні з Україною та західним світом. Єдиним незрозумілим питанням для мене залишається те, чи це підвищення ставок санкціоноване Пекіном?

Або ж «пацаватий дєдушка» вирішив піти all in на свій страх і ризик. Оскільки більше йому йти нікуди. Хіба що – за рускім корабльом...

Наступні 10 днів будуть у нашому житті вирішальними. На жаль, вирішувати не нам, оскільки ми вже зробили усе, що від нас залежало. Хоча це і не привід зупинятися. Адже, все у світі – у наших руках.

21 лютого відбудеться послання Путіна Федеральному Зібранню, в процесі якого він має чимось «здивувати».

22 лютого Росія скликає Раду Безпеки ООН з приводу звинувачень на адресу США у підриві глибоководного трубопроводу «Північний потік». Про гіпотезу підриву американськими бойовими плавцями повідомив «пацаватий дєдушка» Сеймур Херш та розкручує у Західній Європі депутатка Бундестагу від партії лівих Севім Дагделен.

Очевидно, що Путін і його посіпаки ставлять значну ставку на цей наратив, щоб продемонструвати, що це не вони почали війну з США і НАТО. Очевидно, що метою є дестабілізувати та розділити натівські сили, які вже і так понесли значні репутаційні втрати після нульової реакції на падіння російської ракети на території Польщі (так, я знаю, що ви скажете, але я знаю насправді, чия то ракета) і безкарного прольоту російських ракет в повітряному просторі Молдови та Румунії.

Додайте до цього вихід російських ядерноносних підводних човнів в океан та перехоплення європейськими винищувачами російських літаків на кордоні з Євросоюзом.

22 лютого відбудеться засідання Ради Федерації РФ, на якому, ймовірно, сенатори РФ мають прийняти якісь доленосні рішення. Або, зробити вигляд, що приймають. Так чи інакше, це буде рішення продиктоване необхідністю рятувати дупу Путіна, який заліз в будяки по самі вуха і не може вилізти.

Слід додати, що сумнозвісні відео про прийняття так званих «ЛДНР» в склад РФ були записані саме 22.02.2022, а в наступні 48 годин велася торгівля, до якої, очевидно, українська сторона не була допущена.

Таким чином, все йде до того, що Путін буде пропонувати світу ескалацію, або відступ. Поза всяким сумнівом, єдиним інструментом ескалації може бути виключно застосування ядерної зброї, оскільки все інше Путін вже застосував.

Ключове питання – що може бути ціллю ядерного удару?

Є такі варіанти:

  1. Українські війська на східному фронті в районі кордону Харківської-Донецької-Луганської областей.
  2. Київ
  3. Білорусь
  4. Польща
  5. Морські цілі у відкритому океані, що належать країнам НАТО

Удар по цілям на території України не зможе кардинально вплинути на розклад сил і на спротив України. Це ми вже пройшли. Добре, що у нас є Зеленський. Без нього було б важче. Але і за його відсутності бавовна гнусні не припинялася б.

Удар по території НАТО є набагато перспективнішим, оскільки НАТО може це й проковтнути (дивись мої попередні пости).

Удар по морським цілям – ні про що. Але пам'ятайте, що ми маємо справу з ідіотом, за яким носять чемодан з какахами.

Засідання РБ ООН потрібно для того, щоб звинуватити США у розв'язанні війни – шляхом здійснення удару по «Північному потоку».

Підвищення ставок обов'язково відбудеться.

Питання полягає тільки в тому, чим відповість захід. Тому що, з нами в цю гру вже не пограєш. А Захід – тотально боїться. І на цьому страху Путін буде продовжувати грати, доки він не вичерпається.

Що стосується поведінки Вашингтона, то, як і раніше, він буде зберігати на столі усі карти одночасно, включно з можливістю пасувати у будь-який момент.

Дуже важливо бути готовими до тактичних поразок і залишатися зібраними аж до стратегічної перемоги, яка не може не відбутися, оскільки доля вже повернула свої жорна.

В метафізичному світі перемога України вже відбулася, але реальність може сильно запізнюватися.

Тримайтеся наступні 10-12 діб. Не піддавайтеся «емоціним качелям». Не так важливо, які рішення ви будете приймати – працювати як звично, чи забиратися геть з країни – головне робити це спокійно, без істерик.

Може нічого й не буде... Оскільки, скоріше за все, Путін не отримав санкції з Пекіну на будь-які художества. Однак, нас досить масштабно покачає.

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Теги: ядерна зброя санкції путін торгівля партії ракета Північний потік перемога втрати перехоплення спротив росія

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