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Накопичення літаків РФ біля кордонів з Україною: ЗСУ не бачать проблеми

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Накопичення літаків РФ біля кордонів з Україною: ЗСУ не бачать проблеми
Українські сили протиповітряної оборони вже не ті, що були раніше
фото ілюстративне

Вітчизняні ППО гарантують, що для російської авіації «легкої прогулянки» територією України точно не буде

Українські військові ознайомилися з аналітикою іноземних експертів щодо накопичення літаків РФ біля наших кордонів та трохи здивовані увагою до цієї теми. Про це в ефірі «Радіо Донбас.Реалії» заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Нагадаємо, що йдеться про статтю Financial Times «Західна розвідка показала, що росіяни накопичують літаки на кордоні з Україною» (Western intelligence shows Russians amassing aircraft on Ukraine border).

«Ми теж одразу її побачили, теж трошки здивувались, що йде така от саме інформація. Можливо, це питання трошки некоректної подачі заголовку. Не можна стягнути авіацію до кордонів – це ж не танки, не артилерія, не БМП, не особовий склад. Це авіація, яка має бути де? На аеродромах. Вона як була стягнута, скажімо так, на початку війни, так вона там і залишилась. Це сотні літаків і вертольотів. На початку агресії це було 750, зараз відповідно до завдань ця цифра може змінюватись в ту чи іншу сторону», – наголосив Юрій Ігнат.

За його словами, нині Росія використовує поблизу України близько 40 аеродромів: безпосередньо в РФ, в Білорусі, в окупованому Криму, а також на тимчасово окупованій материковій частині України. І зміни відбуваються постійно. Ба більше. Останнім часом, навпаки, спостерігається розсередення ворожих літаків. Після «інцидентів» на аеродромах в Енгельсі та Рязані країна-агресор намагається перемістити авіацію в тил. 

«Вони намагаються авіацію більше навпаки розосередити вглиб території Росії, щоби у разі якоїсь можливої наступної «бавовни» уникнути більшого ураження цієї авіаційної техніки», – розповів речник Повітряних сил ЗСУ.

Дії ворога з військової логіки є виправданими. Адже вітчизняні системи ППО значно посилилися з моменту початку повномасштабного нападу Росії на Україну.

«Зараз уже Повітряні сили не ті, що були раніше. Повітряні сили сьогодні озброєні ще й сучасною західною технікою, такою як IRIS-Т, NASAMS, а також численними ПЗРК різних видів та ЗРК ППО Сухопутних військ, такими як французький Crotale чи німецький Gepard. Тому легкої прогулянки тут точно не буде, в цьому я вас можу переконати. Росіяни навряд чи наважаться залітати до нас в повітряний простір», – наголосив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, що днями видання Financial Times із посиланням на власні джерела повідомило: Росія стягує до кордонів України бойову авіацію. «Ймовірно, понад 80% російської авіації є доступною. Тому ми очікуємо, що вони готуються розпочати повітряну кампанію і намагаються ударами вивести з ладу українську протиповітряну оборону», – сказав тоді журналістам неназваний високопосадовець з адміністрації президента США.

Зі свого боку, американський Інститут вивчення війни (ISW) зазначив, що російські війська хоча й збільшують використання повітряних сил в Україні, але навряд чи будуть намагатися різко посилити повітряні операції над контрольованою Києвом територією. 

Теги: системи ППО літак авіація росія

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