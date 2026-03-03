Уряд спростив залучення добровольців до ППО: що змінилося

Створені групи діятимуть як інтегрована частина загальної системи протиповітряної оборони ЗСУ

Кабмін ухвалив зміни до постанови, яка регулює порядок реалізації експериментального проєкту щодо посилення протиповітряної оборони (ППО) шляхом залучення добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Зазначається, що ухвалений документ усуває низку організаційних бар'єрів та деталізує вимоги до підготовки особового складу, який боронить українське небо.

Зміни стосуються кількох ключових напрямів:

Більше ініціативи для військового командування на місцях . Відтепер право ініціювати створення груп протиповітряної оборони у структурі ДФТГ мають не лише начальники військових адміністрацій. Це повноваження розширено на командирів ДФТГ та командирів військових частин Сил територіальної оборони ЗСУ, яким підпорядковане відповідне добровольче формування. Водночас із процедури виключається обов'язкова участь керівника військової адміністрації у визначенні командира такої групи ППО.

Чіткі кадрові критерії . До складу новостворених груп ППО залучатимуть членів ДФТГ, які мають відстрочку від призову. Обов'язковою умовою є проходження спеціалізованої підготовки та отримання документа про освіту зовнішнього пілота, майстра або сапера.

Професійна сертифікація фахівців . Для операторів (зовнішніх пілотів) безпілотних літальних апаратів встановлено вимогу обов'язково отримати сертифікат у навчальних закладах (центрах або школах), які сертифіковані безпосередньо Міноборони. Сапери, що входять до цих груп, мають пройти навчання у закладах освіти Міноборони, Міністерства внутрішніх справ або Державної служби з надзвичайних ситуацій і здобути документ сапера державного зразка.

Тимчасове посилення фахівцями Сил ТрО . У випадках, коли серед добровольців бракує осіб із кваліфікацією пілота, майстра чи сапера, до груп ППО дозволено тимчасово залучати діючих військовослужбовців Сил територіальної оборони ЗСУ відповідного фаху.

Єдине управління та сумісність. Створені групи діятимуть як інтегрована частина загальної системи протиповітряної оборони ЗСУ. При цьому оперативне планування та безпосереднє управління їхніми діями залишається у виключній компетенції Повітряних Сил ЗСУ через відповідні органи управління ППО.

«Ухвалені зміни усувають зайву бюрократію та дають командирам необхідну гнучкість в управлінні підрозділами. Реалізація нововведень суттєво підвищить спроможності місцевих громад захищати свій повітряний простір», – наголошує Міноборони.

До слова, Україна та Нідерланди домовилися про стратегічне розширення проєкту «Лінія дронів», який став одним із найефективніших інструментів знищення живої сили ворога. Міністр оборони України Михайло Федоров під час зустрічі з міністеркою оборони Нідерландів Ділан Єшільгоз-Зегеріус узгодив залучення додаткових ресурсів для створення «зони ураження» глибиною до 15 км.