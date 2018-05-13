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    Події в Україні

    Американський безпілотник Global Hawk проінспектував кордон України з РФ

    • Сьогодні, 13:18
    • Розсилка
    Global Hawk
    Global Hawk

    Безпілотник пролетів над Харківською областю

    Сьогодні, 13 травня, вранці розвідувальний безпілотник Військово-повітряних сил США RQ-4B-30 Global Hawk здійснив політ уздовж кордону України з Росією.

    Безпілотник пролетів над Харківською областю, повідомляється на Twitter-сторінці PlaneRadar.

    Американський безпілотник злетів з авіабази НАТО Сігонелла, що в Італії. Близько 7:15 ранку авіасудно увійшло в повітряний простір України.

    Як видно з опублікованих карт маршруту польоту, біля кордону України з Росією розвідувальний безпілотник пролетів кілька разів. Після цього дрон-розвідник приступив до обльоту лінії розмежування на Донбасі.

    Маршрут безпілотника
    Маршрут безпілотника

    Нагадаємо, у кінці березня безпілотник RQ-4B Global Hawk і патрульний протичовновий літак ВМС США P-8A Poseidon здійснили нові розвідувальні польоти вздовж берегової лінії окупованого Росією Криму.

    Джерело: Укрінформ

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