Американський безпілотник Global Hawk проінспектував кордон України з РФ

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Global Hawk

Безпілотник пролетів над Харківською областю

Сьогодні, 13 травня, вранці розвідувальний безпілотник Військово-повітряних сил США RQ-4B-30 Global Hawk здійснив політ уздовж кордону України з Росією.

Безпілотник пролетів над Харківською областю, повідомляється на Twitter-сторінці PlaneRadar.

Американський безпілотник злетів з авіабази НАТО Сігонелла, що в Італії. Близько 7:15 ранку авіасудно увійшло в повітряний простір України.

Як видно з опублікованих карт маршруту польоту, біля кордону України з Росією розвідувальний безпілотник пролетів кілька разів. Після цього дрон-розвідник приступив до обльоту лінії розмежування на Донбасі.

Маршрут безпілотника

Нагадаємо, у кінці березня безпілотник RQ-4B Global Hawk і патрульний протичовновий літак ВМС США P-8A Poseidon здійснили нові розвідувальні польоти вздовж берегової лінії окупованого Росією Криму.

Джерело: Укрінформ