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Рада змінила правила продажу авто: українці платитимуть до 23% податків

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Рада змінила правила продажу авто: українці платитимуть до 23% податків
Нові правила передбачають додаткові податки для власників, які продають автомобілі менш ніж через 183 дні після реєстрації
фото: Sud

Нові правила передбачають підвищене оподаткування автомобілів, які продають менш ніж через 183 дні після реєстрації

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №16037-д, який передбачає нові правила оподаткування продажу автомобілів. Зокрема, українці, які вирішать продати транспортний засіб менш ніж через 183 дні після його державної реєстрації, можуть сплачувати 18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 5% військового збору. За ухвалення документа проголосували 273 народні депутати. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на картку законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Законопроєкт стосується змін до Податкового кодексу щодо спрощення адміністрування податку на додану вартість (ПДВ). Водночас документ містить положення, які змінюють порядок оподаткування операцій із транспортними засобами.

Як зміняться податки на продаж автомобілів

За чинними правилами перший продаж легкового автомобіля, мотоцикла або мопеда протягом календарного року звільняється від ПДФО незалежно від тривалості володіння транспортним засобом.

Нові положення передбачають додаткову умову: щоб скористатися звільненням від ПДФО під час першого продажу, автомобіль має перебувати у власності продавця щонайменше 183 дні з моменту державної реєстрації.

Якщо власник продасть транспортний засіб раніше, ставка ПДФО становитиме 18%. Разом із військовим збором загальне податкове навантаження може сягнути 23% оподатковуваного доходу.

Наприклад, якщо автомобіль зареєстрували на власника, а через три місяці продали за 500 тис. грн, сума ПДФО становитиме 90 тис. грн. Ще 25 тис. грн доведеться сплатити як військовий збір. Загалом податки становитимуть 115 тис. грн.

Важливо, що в такому випадку оподатковується дохід від продажу, а не лише різниця між ціною придбання та подальшої реалізації автомобіля.

Що зміниться для другого та третього продажу

Для другого продажу легкового автомобіля, мотоцикла або мопеда протягом року передбачено ставку ПДФО 5%, якщо транспортний засіб перебував у власності продавця не менш ніж 183 дні.

Якщо цей строк менший, застосовуватиметься ставка 18%.

Третій та кожний наступний продаж, як і раніше, оподатковуватимуться за ставкою ПДФО 18%.

Водночас нові обмеження щодо мінімального строку володіння не поширюватимуться на автомобілі, отримані у спадщину.

Податкова отримуватиме VIN-коди автомобілів та IMEI телефонів

Законопроєкт також передбачає зміни до оформлення податкових накладних.

Під час постачання транспортних засобів товарних позицій 8702–8705 згідно з УКТ ЗЕД платники ПДВ повинні будуть зазначати VIN-код кожного автомобіля.

Для смартфонів та окремих категорій мобільних телефонів запроваджується обов'язкове зазначення міжнародного ідентифікатора обладнання IMEI.

Це дозволить податковим органам ідентифікувати конкретні транспортні засоби та мобільні пристрої під час обліку операцій.

ФОП зможуть звітувати з ПДВ щокварталу

Для фізичних осіб – підприємців, які зареєстровані платниками ПДВ, передбачено можливість самостійно обирати звітний період: місяць або квартал.

Щоб перейти на квартальну звітність, підприємець повинен буде подати відповідну заяву не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку кварталу.

Змінювати звітний період дозволятимуть один раз протягом року.

Крім того, законопроєкт передбачає підвищення порога бюджетного відшкодування або від'ємного значення ПДВ, який може стати підставою для документальної позапланової перевірки, зі 100 тис. грн до 1 млн грн.

Також запроваджується попереднє автоматичне заповнення податкової звітності на основі інформації, яка вже міститься в системах податкової служби.

Коли запрацюють нові правила

Зміни до оподаткування продажу автомобілів, вимоги щодо зазначення VIN та IMEI, а також можливість квартальної звітності для ФОП – платників ПДВ передбачені з 1 січня 2027 року.

Закон загалом має набрати чинності наступного дня після офіційного опублікування, за винятком положень, для яких установлено окремі строки.

Документ пов'язаний із виконанням Україною зобов'язань перед Європейським Союзом і Міжнародним валютним фондом. Його автори розраховують, що спрощення адміністрування ПДВ зменшить бюрократичне навантаження на бізнес.

Водночас для автовласників найпомітнішою зміною стане новий строк володіння транспортним засобом. Перший продаж автомобіля протягом року більше не гарантуватиме звільнення від ПДФО, якщо з моменту його реєстрації минуло менш ніж 183 дні.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про ухвалення Верховною Радою законопроєкту щодо спрощення адміністрування ПДВ. Документ підтримали 273 народні депутати. Серед передбачених змін – можливість квартальної звітності для ФОП – платників ПДВ та підвищення порога для окремих позапланових податкових перевірок.

Також «Главком» раніше роз'яснював правила оподаткування продажу автомобілів. Зокрема, перший продаж легкового автомобіля протягом календарного року звільнявся від ПДФО, другий оподатковувався за ставкою 5%, а третій та наступні – за ставкою 18%. Новий законопроєкт додає до цих правил вимогу щодо мінімального строку володіння транспортним засобом.

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Теги: податки Державна податкова служба автомобіль

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