Іран готується надати Росії балістичні ракети: Білий дім оприлюднив дані

США готові використовувати антитерористичні санкції проти російських фізичних і юридичних осіб, які здійснюють ці дестабілізуючі перевезення

Іран готується передати РФ балістичні ракети. Про це заявив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє CNN.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначається у повідомленні, США стурбовані тим, що Іран готується надати Росії балістичні ракети, які Іран продемонстрував міністру оборони Росії Шойгу під час візиту останнього до Тегерана у вересні.

Білий дім у вівторок опублікував нещодавно розсекречені розвідувальні дані, які підтверджують, що російська ПВК «Вагнера» готується надати засоби протиповітряної оборони «або Хезболлі, або Ірану».

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Кірбі, «вагнерівці» готувалися надати цей потенціал за вказівкою російського уряду. «Ми будемо уважно стежити за тим, чи постачає ПВК «Вагнера» військову техніку Хезболлі або Ірану», – сказав Кірбі.

Також він додав, що США готові використовувати антитерористичні санкції проти російських фізичних і юридичних осіб, які здійснюють ці дестабілізуючі перевезення.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що якщо Росію не зупинити зараз, то в недалекому майбутньому Захід може зіштовхнутися із повноцінним альянсом «Росія-Іран-Китай», до якого приєднаються і деякі європейські країни.