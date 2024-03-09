ЗСУ змусили росіян відступити на одному з напрямків: аналіз ISW

Збройні сили України контратакують на Донецькому напрямку

Українські війська регулярно контратакують на захід від Донецька в районі Красногорівки і Мар'їнки. Повідомляється, що ЗСУ змусили російські сили відступити з невизначених позицій біля Тоненького. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських сил

8 березня тривали позиційні бойові дії вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, але підтверджених змін на цій ділянці не було. Позиційні бої тривали поблизу Синьківки та Кислівки, Тернів і Ямполівки, Білогорівки. Російський блогер стверджував, що російські війська просунулися поблизу Синьквівки, але ISW не знайшов візуального підтвердження цього твердження.

У районі Бахмута тривали позиційні бої. Російський блогер заявив, що російські війська ведуть штурм Іванівського та намагаються відкинути українські сили з позицій у західній частині населеного пункту. Позиційні бої тривали поблизу Роздолівки, Богданівки, Кліщіївки та Андріївки, Південного та Нью-Йорка.

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Російські сили нещодавно просунулися на північний захід і захід від Авдіївки на тлі позиційних боїв у цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 березня, показують, що російські війська нещодавно просунулися до вітрозахисних смуг на схід від Бердичів та на північному заході Тоненького.

Російські блогери стверджували, що українські війська зберігають позиції на західних околицях Бердичів та Орлівки і що армія РФ перенесла наступ на південні околиці Орлівки, замість того, щоб намагатися просунутися безпосередньо в населений пункт зі сходу. Інші російські блогери стверджували, що українські війська контратакують поблизу Бердичів і змусили російські сили відступити з невизначених позицій біля Тоненького.

8 березня тривали позиційні бої на захід і південний захід від Донецька. Російський блогер заявив, що російські війська контролюють половину Георгіївки, однак ISW не має візуального підтвердження цієї заяви.

Кілька російських блогерів заявили, що українські війська регулярно контратакують на захід від Донецька в районі Красногорівки і Мар’їнки та на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки та Побєди. Позиційні бої тривали також під Георгіївкою. Також 8 березня тривали позиційні бої поблизу Водяного (на схід від Великої Новосілки) на заході Донецької області.

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Тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, зокрема поблизу Роботиного та на захід від Вербового. Російські джерела стверджували, що російські сили захопили кілька невизначених позицій на північний захід від Вербового і просунулися на один кілометр у глибину від Вербового до Роботиного, хоча ISW не спостерігає візуальних доказів цих тверджень.

8 березня тривали позиційні бої на лівому березі Херсонської області, зокрема поблизу Кринок. Речниця Південного оперативного командування Наталія Гуменюк повідомила, що російські війська створили багатошарову оборону на Херсонському напрямку та що російські війська продовжують мінувати лівий берег через побоювання щодо майбутнього просування України.