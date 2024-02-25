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Директор ЦРУ вдесяте відвідав Україну на тлі турбулентності у Конгресі – NYT

Надія Карбунар
glavcom.ua
Директор ЦРУ вдесяте відвідав Україну на тлі турбулентності у Конгресі – NYT
Бернс мав на меті заспокоїти українську сторону щодо подальшої співпраці спецслужб двох країн
фото з відкритих джерел

Візит Бернса до Києва, за інформацією The New York Times, відбувся минулого тижня

Директор ЦРУ Вільям Бернс вдесяте відвідав Україну на тлі турбулентності у Конгресі. Про це йдеться у статті The New York Times.

Візит Бернса до Києва, за інформацією видання, відбувся минулого тижня і не оголошувався з міркувань безпеки. Він мав на меті заспокоїти українську сторону щодо подальшої співпраці спецслужб двох країн, яка вийшла на новий рівень десять років тому.

«Зараз ці розвідувальні мережі важливі як ніколи, оскільки Росія веде наступальні дії, а Україні дедалі більше необхідно проводити диверсії та ракетні удари дальнього радіусу дії, які потребують шпигунів далеко за лінією фронту.

Деякі українські офіцери розвідки зараз запитують своїх американських колег (у той час як республіканці в Палаті представників вирішують, чи варто припинити допомогу на мільярди доларів): «Чи не кине їх ЦРУ, як це вже сталося в Афганістані?

Говорячи про візит Бернса до Києва, представник ЦРУ сказав: «Ми демонстрували чітку відданість Україні протягом багатьох років, і цей візит став ще одним сильним сигналом того, що відданість США триватиме», – ідеться у матеріалі.

Нагадаємо, Палата представників США розгляне прохання президента Джо Байдена про виділення Україні додаткових мільярдів доларів допомоги не раніше середини березня. 

Раніше президент США Джо Байден назвав обурливими дії членів Палати представників, які пішли на двотижневі канікули, не ухваливши допомогу Україні. 

Восьмеро членів Палати представників США від Республіканської та Демократичної партій представили пропозицію щодо фінансування військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму $66,3 млрд, намагаючись подолати глухий кут у цьому питанні.  

Нагадаємо, Сенат США проголосував за остаточне ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Тепер рішення за Палатою представників. Наразі законопроєкт набрав 63 голоси «за», яких достатньо для схвалення.

Зокрема, спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв, що за керівництва Республіканської партії в палаті законопроєкт про виділення допомоги Україні, який не містить заходів для вирішення міграційної кризи, ухвалений не буде.

До слова, Палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, не проголосувавши за ухвалений Сенатом законопроєкт з допомогою Україні.

Теги: росія партії канікули президент Сенат США законопроєкт

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