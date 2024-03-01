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Винищувачі НАТО за добу тричі перехоплювали російські літаки над Балтикою (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Винищувачі НАТО за добу тричі перехоплювали російські літаки над Балтикою (відео)
фото: Повітряне командування НАТО

Французькі літаки перехопили й російський Ан-72 у міжнародному просторі на північ від Польщі

Французькі винищувачі Mirage 2000-5 в четвер перехопили над Балтійським морем два російські Су-30М, а згодом – і Ан-72.
Про це в мережі X повідомило Повітряне командування НАТО, оприлюднивши відео та фото.

«Подивіться, який вигляд має перехоплення вчора над Балтійським морем двома французькими Mirage 2000-5 двох російських Су-30М»,– йдеться в дописі.

Зазначається, що відразу після цього французькі літаки перехопили й російський Ан-72 у міжнародному просторі на північ від Польщі.

Раніше повідомлялося, що чотири країни НАТО разом зі Швецією підняли по тривозі свої винищувачі через проліт російського літака Іл-20 поблизу повітряного простору Альянсу. Зазначається, що це було перше спільне підняття по тривозі винищувачів, що вилетіли з Емарі (Естонія), і воно «свідчить про тісну співпрацю та інтеграцію між союзниками».

Також у грудні розвідувальний лайнер Boeing P-8A Poseidon здійснив розвідувальний виліт над повітряним простором Чорного мор

Теги: винищувач росія літак НАТО

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