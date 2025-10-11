Головна Країна Події в Україні
Окупанти вдарили по Херсону: є жертва

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Окупанти вдарили по Херсону: є жертва
Окупанти обстріляли Херсон
фото з відкритих джерел

Під ворожий удар потрапили двоє чоловіків

Сьогодні, 11 жовтня російські терористи обстріляли Херсон. Наслідки повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає «Главком».

Повідомляється, що близько 15:00 російські окупанти атакували з артилерії Корабельний район Херсона.

Під ворожий удар потрапили двоє чоловіків. Як зазначив Прокудін, один з них помер дорогою до лікарні.

«Отримані травми виявились надто тяжкими. Нині особу загиблого встановлюють», – додав він.

 Нагадаємо, російські загарбники продовжують завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по Херсону. 

До слова, російські окупаційні війська знову обстріляли Дніпровський район Херсона. Унаслідок атаки постраждав 39-річний чоловік, який у момент обстрілу перебував на вулиці.

Як відомо, в Україні триває 1326-й день повномасштабної війни.

Противник завдав 50 авіаційних ударів, скинувши 110 керованих авіабомб, здійснив 1785 ударів дронами-камікадзе та 3170 обстрілів позицій наших військ.

Теги: обстріл окупанти Херсон смерть

Поліція показала перші хвилини після російського обстрілу храму у Костянтинівці (відео)
Поліція показала перші хвилини після російського обстрілу храму у Костянтинівці (відео)
Окупанти вдарили по Херсону: є жертва
Окупанти вдарили по Херсону: є жертва
Лінія фронту станом на 11 жовтня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 11 жовтня 2025. Зведення Генштабу
Нардеп засмутив прогнозом на опалювальний сезон
Нардеп засмутив прогнозом на опалювальний сезон
США розглядають можливості посилити співпрацю з Україною – Зеленський
США розглядають можливості посилити співпрацю з Україною – Зеленський
Атака на храм у Костянтинівці: під удар потрапив дворічний син священника
Атака на храм у Костянтинівці: під удар потрапив дворічний син священника

