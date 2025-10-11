Окупанти вдарили по Херсону: є жертва

Під ворожий удар потрапили двоє чоловіків

Сьогодні, 11 жовтня російські терористи обстріляли Херсон. Наслідки повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає «Главком».

Повідомляється, що близько 15:00 російські окупанти атакували з артилерії Корабельний район Херсона.

Під ворожий удар потрапили двоє чоловіків. Як зазначив Прокудін, один з них помер дорогою до лікарні.

«Отримані травми виявились надто тяжкими. Нині особу загиблого встановлюють», – додав він.

Нагадаємо, російські загарбники продовжують завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по Херсону.

До слова, російські окупаційні війська знову обстріляли Дніпровський район Херсона. Унаслідок атаки постраждав 39-річний чоловік, який у момент обстрілу перебував на вулиці.

Як відомо, в Україні триває 1326-й день повномасштабної війни.

Противник завдав 50 авіаційних ударів, скинувши 110 керованих авіабомб, здійснив 1785 ударів дронами-камікадзе та 3170 обстрілів позицій наших військ.