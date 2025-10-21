Головна Країна Події в Україні
Окупанти обстріляли Херсон: є поранені

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Окупанти обстріляли Херсон: є поранені
Російські війська тероризували мирне населення Херсона обстрілами
фото з відкритих джерел

Протягом дня росіяни обстрілювали Херсон

Сьогодні, 21 жовтня, російські війська тероризували мирне населення Херсона обстрілами. Окупанти обстрілювали місто з різних видів зброї. Наслідки розповідає Херсонська ОВА, передає «Главком».

Спершу надійшло повідомлення, що росіяни атакували з дрона Херсон. Внаслідок скидання вибухівки з безпілотника постраждав 33-річний чоловік. Він дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення голови та спини. Чоловіка госпіталізували.

Пізніше стало відомо, що через цю атаку постраждав ще один 36-річний чоловік, який отримав вибухову травму та контузію, а також множинні поранення обличчя.

Близько 18:30 армія РФ вдарила з авіації по Корабельному району Херсона. Внаслідок удару постраждала літня жінка. 76-річну херсонку доправили до лікарні з мінно-вибуховою травмою, пораненням спини та ніг.

Нагадаємо, російська терористична армія масовано атакувала Новгород-Сіверський Чернігівської області ударними дронами. Зафіксовано близько 20 «прильотів» у місті.  Є загиблі та поранені.

Читайте також:

