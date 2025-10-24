Головна Країна Події в Україні
Окупанти обстріляли Херсон: троє загиблих та понад десяток поранених

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Окупанти обстріляли Херсон: троє загиблих та понад десяток поранених
Ворог вдарив по Корабельному району Херсона
фото: Facebook/Oleksandr Prokudin

Унаслідок атак відомо про трьох загиблих та 14 поранених

Уранці 24 жовтня російські загарбники масовано обстріляли Корабельний район Херсон із реактивних систем залпового вогню. За попередньою інформацією загинуло троє жінок, ще 14 поранено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру та Херсонську ОВА.

У момент ударів постраждалі перебували на вулиці та у власних домівках у момент атак. Семеро людей госпіталізовано до медичних закладів. Обстрілами пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, транспорт і об’єкти інфраструктури.

Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки
фото: Facebook/Oleksandr Prokudin

Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що призвели до загибелі людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, російські війська атакували Новоукраїнський район Кіровоградської області. Без світла залишилися 19 населених пунктів.

До слова, учора противник завдав 90 авіаційних ударів та скинув 184 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4 987 обстрілів, зокрема 152 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6 688 дронів-камікадзе. Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Данилівка, Новоуспенівське, Солодке, Гуляйполе, Річне, Григорівка Запорізької області.

Теги: обстріл окупанти Херсон

