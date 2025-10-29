Зеленський: Росія вдарила по дитячій лікарні в Херсоні – це свідомий удар саме по дітях

Зеленський: Наймолодшій пораненій дитині вісім років, був поранений і сам хлопчик, і його мама з братом

Постраждали персонал та діти, наймолодшій пораненій дитині 8 років. Президент закликає до посилення тиску та санкцій

Президент України Володимир Зеленський відреагував про ранковий удар російської армії по дитячій лікарні в Херсоні, назвавши це свідомим актом терору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

«Сьогодні вранці російська армія вдарила по дитячій лікарні в Херсоні. Вони не могли не знати, куди б’ють. Це свідомий російський удар саме по дітях, саме по медичному персоналу, саме по базових гарантіях життя в громаді», – наголосив президент.

фото: Володимир Зеленський

Внаслідок атаки лікарня зазнала значних пошкоджень. Серед постраждалих є персонал та діти, які проходили лікування.

«Наймолодшій пораненій дитині вісім років, був поранений і сам хлопчик, і його мама з братом. У момент цього удару близько сотні людей були в лікарні, і Росія навіть не соромиться, що розглядає такі об’єкти як мішень», – зазначив Зеленський.

фото: Володимир Зеленський

Глава держави підкреслив, що Росія є «найбільшою терористичною організацією у світі», яка свідомо підриває кожне змістовне дипломатичне зусилля та намагається створити нові джерела дестабілізації в Європі, щоб ускладнити допомогу Україні.

Президент також прокоментував нещодавні дії Сполучених Штатів Америки: «І в цьому році, коли так багато американських зусиль, щоб закінчити війну, росіяни тільки збільшують нахабність і масштаб ударів. Росію не переконує ніщо, крім тиску й сили. Зараз був правильний крок Америки – вагомі санкції проти російських нафтових компаній. І саме такі кроки потрібні й надалі, щоб збити російську нахабність, позбавити їх можливості затягувати війну та створити в Москви реальний мотив, щоб цю війну завершити. З терористами треба поводитись тільки так, як вони заслуговують, – силою і справедливо».

Як відомо, 29 жовтня близько 09:20 окупанти обстріляли дитячу лікарню у Херсоні, де на той момент перебували пацієнти, їхні батьки та медичний персонал. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

Унаслідок обстрілу, за попередніми даними, постраждало дев'ять людей, серед них четверо дітей та троє медичних працівників. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.