Арестович інтригує змінами на фронті на початок наступного року

За словами Арестовича, так як на ньому лежить печатка офіційності, він «не може говорити деякі абсолютно очевидні речі»

Арестович: «На нас всіх чекає низка приємних сюрпризів ближче до нового року»

Ближче до початку наступного року українців чекають приємні новини з фронту. Про це повідомив радник Офісу президента України Олексій Арестович у розмові з російською журналісткою Юлією Латиніною. Проте він відмовився конкретизувати, про що саме говорить.

«На нас всіх чекає низка приємних сюрпризів ближче до нового року. Якби й знав, не сказав би (чи йдеться про контрнаступ на Мелітополь або ж Крим – ред.). А так же ж я навіть і не знаю (підморгнув – ред.). Тому не скажу», – зазначив Арестович.

Журналістка нагадала, що російські окупанти уже оголошували повітряну тривогу з роботою протиповітряної оборони в окупованому Армянську в Криму. Проте Арестович відмовився коментувати цю інформацію. Він зазначив, що «якщо ходи очевидні, це не означає, що представник Офісу повинен про них говорити під час війни і воєнних дій». За словами Арестовича, так як на ньому лежить печатка офіційності, він «не може говорити деякі абсолютно очевидні речі».

Раніше Арестович заявив, що у війні загинуло уже близько 10 тис. українських захисників. За словами Арестовича, він озвучив цю цифру після того, як глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн припустилася неточностей коментуючи втрати України.