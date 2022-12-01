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Арестович інтригує змінами на фронті на початок наступного року

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Арестович інтригує змінами на фронті на початок наступного року
За словами Арестовича, так як на ньому лежить печатка офіційності, він «не може говорити деякі абсолютно очевидні речі»
фото з відкритих джерел

Арестович: «На нас всіх чекає низка приємних сюрпризів ближче до нового року»

Ближче до початку наступного року українців чекають приємні новини з фронту. Про це повідомив радник Офісу президента України Олексій Арестович у розмові з російською журналісткою Юлією Латиніною. Проте він відмовився конкретизувати, про що саме говорить.

«На нас всіх чекає низка приємних сюрпризів ближче до нового року. Якби й знав, не сказав би (чи йдеться про контрнаступ на Мелітополь або ж Крим – ред.). А так же ж я навіть і не знаю (підморгнув – ред.). Тому не скажу», – зазначив Арестович.

Журналістка нагадала, що російські окупанти уже оголошували повітряну тривогу з роботою протиповітряної оборони в окупованому Армянську в Криму. Проте Арестович відмовився коментувати цю інформацію. Він зазначив, що «якщо ходи очевидні, це не означає, що представник Офісу повинен про них говорити під час війни і воєнних дій». За словами Арестовича, так як на ньому лежить печатка офіційності, він «не може говорити деякі абсолютно очевидні речі».

Раніше Арестович заявив, що у війні загинуло уже близько 10 тис. українських захисників. За словами Арестовича, він озвучив цю цифру після того, як глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн припустилася неточностей коментуючи втрати України.

Теги: втрати контрнаступ Мелітополь окупанти радник Олексій Арестович війна

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