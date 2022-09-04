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Рашисти після удару ЗСУ вперше не порахували втрати, – Арестович

Альона Боженко
glavcom.ua
Рашисти після удару ЗСУ вперше не порахували втрати, – Арестович
Окупанти зазнають колосальних втрат
фото ілюстративне

Втрати окупантів на сьогодні зашкалюють

Окупанти на Херсонському напрямку 2 вересня 2022 року, після удару Збройних сил України по одному зі спецпідрозділів, вперше не порахували своїх убитих. Про це повідомив радник Офісу президент Олексій Арестович в ефірі «Фейгін LIVE».

За словами Арестовича, втрати рашистів просто зашкалюють.

«Зафіксовано один цікавий випадок. Вчора накрили дуже багато російських військових в одному розташуванні. За деякими даними, це була база одного зі спецпідрозділів... Вперше відзначено випадок, коли російське командування не порахувало вбитих, команда була. Можливо, це було пов'язано з тим, що вони очікували повторного удару, але команда була завантажити та вивезти, не рахуючи фізично. Зашкалюють втрати», – зазначив Арестович.

Нагадаємо, речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що ЗСУ знищили склади боєприпасів окупантів на Херсонщині.

«Поки на Херсонщині лунає відбій повітряної тривоги, ЗСУ звітують про знищення трьох складів боєприпасів в Херсонському і Бериславському районах плюс двох пунктів боєпостачання», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі у багатьох областях України була оголошена повітряна тривога

Під час повітряної тривоги вибухи пролунали у Харкові та Запоріжжі.

Додамо, вдень 2 вересня у Херсонській області пролунали нові потужні вибухи. Зокрема місцеві пабліки повідомляли про нове влучання в Антонівський міст. 

Також в соцмережах повідомили, що у Новій Каховці пролунало близько сім вибухів.

Теги: війна Олексій Арестович окупанти

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