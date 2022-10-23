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Арестович спрогнозував сумну долю генерала Суровікіна

Надія Карбунар
glavcom.ua
Арестович спрогнозував сумну долю генерала Суровікіна
На Суровікіна повісять мирний договір і відступ, вважає Арестович
фото з відкритих джерел

«Він загине десь в автокатастрофі, це стандартний сценарій»

Радник Офісу президента України Олексій Арестович прокоментував Ukrlife.TV. призначення нового командувача Об'єднаного угруповання військ РФ в Україні генерала Сергія Суровікіна. Той нещодавно дав «інтерв'ю», де просто зачитав текст із телесуфлера.

Так, Арестович вважає, що «Суровікін – це «сценарна фігура», а сценарій, на його думку, такий:

«Потрібен новий Лебідь (російський військовий, генерал-лейтенант, – ред.), який доведе до Хасав’юртівського миру (підсумком угод у Хасав’юрті стало припинення воєнних дій та виведення федеральних військ із Чечні, – ред.) та зможе пояснити це «непростими військовими рішеннями» на відміну від політиків, яким народ не вірить».

На Суровікіна одразу сценарно вішають усі комплекси, надії та фрустрації російського мужика, вважає радник Банкової.

«Це не Арестович із тонкою шиєю, який сидить і щось бурмоче про армію, але ніхто не вірить, що він військовий. Це нормальний чоловік, – каже Арестович про командувача Об'єднаного угруповання військ РФ. – У нього шия, як стегно у слона. Його багато в кадрі, і він говорить майже, як генерал Лебідь, про те, що «накази будуть виконані, рішення непрості, я не збираюся жертвувати російськими солдатами, йде методичний поступ, іноді для цього, товариші, треба приймати суворі рішення». І я знаю цю манеру говорити, бо я з того ж таки середовища, я теж так умію».

Чого тільки не пишуть про Суровікіна росіяни, мовляв, «суворий вікінг». Але потім на нього чекає доля Лебедя, Трошева чи Казанцева, які погано закінчили, каже Арестович.

«Таким чином, на Суровікіна повісять мирний договір і відступ, щоб не Володимир Володимирович був винен і, не дай боже, Кадиров чи Золотов із Пригожиним, а саме Суровікін та військові. А потім він загине десь в автокатастрофі. Це стандартний сценарій, який нова Росія катає вже, якщо не помиляюся, вп'яте», – прогнозує Олексій Арестович.

Раніше Арестович передбачив долю терориста Гіркіна в Україні. Його можуть вбити свої ж. 

Теги: військові радник росія росіяни чоловік

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