«Армію дронів» поповнили вісім нових ударних рот (фото)
Безпілотники для «Армії дронів» придбали в рамках платформи United24
Збройні сили України отримають вісім нових ударних БПЛА безпілотників, які оснащені дронами українського виробництва. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Зазначається, що безпілотники для «Армії дронів» придбали в рамках платформи United24 та за рахунок державного бюджету.
«Створення ударних рот – безпрецедентний та своєчасний крок. Вдячний Генштабу, Міноборони та Держспецзв'язку за інноваційний підхід у прийнятті рішень. Три ударні роти, які ми запустили кілька місяців тому, вже мають успішні результати на фронті», – розповів Федоров.
Міністр додав, що одним із головних пріоритетів залишається забезпечення технологіями інших підрозділів ЗСУ.
Раніше повідомлялося, що російська армія готується до нальоту 50 тис. українських дронів.
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