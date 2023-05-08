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«Армію дронів» поповнили вісім нових ударних рот (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Армію дронів» поповнили вісім нових ударних рот (фото)
Три ударні роти, які запустили кілька місяців тому, вже мають успішні результати на фронті
фото: Михайло Федоров / Telegram

Безпілотники для «Армії дронів» придбали в рамках платформи United24

Збройні сили України отримають вісім нових ударних БПЛА безпілотників, які оснащені дронами українського виробництва. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Зазначається, що безпілотники для «Армії дронів» придбали в рамках платформи United24 та за рахунок державного бюджету.

«Армію дронів» поповнили вісім нових ударних рот (фото) фото 1
«Армію дронів» поповнили вісім нових ударних рот (фото) фото 2

«Створення ударних рот – безпрецедентний та своєчасний крок. Вдячний Генштабу, Міноборони та Держспецзв'язку за інноваційний підхід у прийнятті рішень. Три ударні роти, які ми запустили кілька місяців тому, вже мають успішні результати на фронті», – розповів Федоров.

Міністр додав, що одним із головних пріоритетів залишається забезпечення технологіями інших підрозділів ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що російська армія готується до нальоту 50 тис. українських дронів.

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Теги: безпілотник війна ЗСУ

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