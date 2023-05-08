«Армію дронів» поповнили вісім нових ударних рот (фото)

Три ударні роти, які запустили кілька місяців тому, вже мають успішні результати на фронті

Безпілотники для «Армії дронів» придбали в рамках платформи United24

Збройні сили України отримають вісім нових ударних БПЛА безпілотників, які оснащені дронами українського виробництва. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Зазначається, що безпілотники для «Армії дронів» придбали в рамках платформи United24 та за рахунок державного бюджету.

«Створення ударних рот – безпрецедентний та своєчасний крок. Вдячний Генштабу, Міноборони та Держспецзв'язку за інноваційний підхід у прийнятті рішень. Три ударні роти, які ми запустили кілька місяців тому, вже мають успішні результати на фронті», – розповів Федоров.

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Міністр додав, що одним із головних пріоритетів залишається забезпечення технологіями інших підрозділів ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що російська армія готується до нальоту 50 тис. українських дронів.