Україна за 34 млн грн відремонтує табір для полонених окупантів

Україна збільшує спроможності з тримання військовополонених

На період воєнного стану витрати на утриманням російських військовополонених можуть здійснюватися за рахунок коштів резервного фонду держбюджету. Відповідне рішення Кабінет міністрів України ухвалив на засіданні 23 січня. Також цим же рішенням Кабмін виділив з резервного фонду Міністерству юстиції 34,05 млн грн на ремонт одного з таборів для утримання полонених росіян. Про це повідомляє пресслужба уряду.

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На виділені урядом кошти будуть відремонтовані та відповідним чином обладнані будівлі та інженерні комунікації в одному з таборів. Це збільшить спроможності України з тримання військовополонених та дозволить тримати їх з дотриманням як міжнародних норм, так і норм українського права.

«Як підписант Женевської конвенції про поводження з військовополоненими Україна неухильно дотримується відповідних норм міжнародного права. Ще практично на початку широкомасштабного вторгнення – у квітні 2022 року уряд затвердив Порядок тримання військовополонених, який детально регламентує, в тому числі умови тримання, харчування, матеріально-побутове забезпечення полонених тощо», – зазначив Кабмін.

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Як повідомлялося, через гальмування обміну полоненими російською стороною місць на полонених окупантів починає не вистачати, повідомила в інтерв’ю «Главкому» заступниця міністра юстиції Олена Висоцька. Тривалий час для тримання російських окупантів вистачало табору «Захід 1», який у травні 2022 року перепрофільовано на базі виправної колонії у Львівській області.

На початку листопада 2023 року з’явилася інформація про те, що Україна створила другий табір для тримання військовополонених росіян. Він носить назву «Захід 2» і діє на базі державної установи «Могилів-Подільська виправна колонія (№ 114)» у Вінницькій області.

Раніше в найбільшому таборі України та Європи для військовополонених показали, як живуть та чим займаються ті, хто прийшов вбивати українців. Точне місцерозташування цієї установи, кількість полонених не розголошуються владою. Так рекомендували військові та українська розвідка.