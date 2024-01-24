Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Україна за 34 млн грн відремонтує табір для полонених окупантів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Україна за 34 млн грн відремонтує табір для полонених окупантів
Журналіст «Главкома» побував у найбільшому таборі для російських військовополонених на заході України
фото: Олексій Мужчина/glavcom.ua

Україна збільшує спроможності з тримання військовополонених

На період воєнного стану витрати на утриманням російських військовополонених можуть здійснюватися за рахунок коштів резервного фонду держбюджету. Відповідне рішення Кабінет міністрів України ухвалив на засіданні 23 січня. Також цим же рішенням Кабмін виділив з резервного фонду Міністерству юстиції 34,05 млн грн на ремонт одного з таборів для утримання полонених росіян. Про це повідомляє пресслужба уряду.

На виділені урядом кошти будуть відремонтовані та відповідним чином обладнані будівлі та інженерні комунікації в одному з таборів. Це збільшить спроможності України з тримання військовополонених та дозволить тримати їх з дотриманням як міжнародних норм, так і норм українського права.

«Як підписант Женевської конвенції про поводження з військовополоненими Україна неухильно дотримується відповідних норм міжнародного права. Ще практично на початку широкомасштабного вторгнення – у квітні 2022 року уряд затвердив Порядок тримання військовополонених, який детально регламентує, в тому числі умови тримання, харчування, матеріально-побутове забезпечення полонених тощо», – зазначив Кабмін.

Як повідомлялося, через гальмування обміну полоненими російською стороною місць на полонених окупантів починає не вистачати, повідомила в інтерв’ю «Главкому» заступниця міністра юстиції Олена Висоцька. Тривалий час для тримання російських окупантів вистачало табору «Захід 1», який у травні 2022 року перепрофільовано на базі виправної колонії у Львівській області.

На початку листопада 2023 року з’явилася інформація про те, що Україна створила другий табір для тримання військовополонених росіян. Він носить назву «Захід 2» і діє на базі державної установи «Могилів-Подільська виправна колонія (№ 114)» у Вінницькій області.

Раніше в найбільшому таборі України та Європи для військовополонених показали, як живуть та чим займаються ті, хто прийшов вбивати українців. Точне місцерозташування цієї установи, кількість полонених не розголошуються владою. Так рекомендували військові та українська розвідка.

Читайте також: «Навіщо на полонених окупантів тратити стільки грошей?» Відповідає заступниця міністра юстиції

 

Теги: полон росія окупанти війна Кабмін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чоловік заявив, якщо його мобілізують, він одразу здасться в полон і здасть усі локації ЗСУ
Призовник у військкоматі хвалив Путіна: як його покарали
20 сiчня, 20:15
Лубінець заявив, що викрадення окупантами цивільних українців продовжується
Окупанти тисячами беруть у полон мирних українців: стали відомі справжні причини
9 сiчня, 10:17
Зеленський заявив, що жодної паузи в переговорах між Україною та Росією щодо обмінів полоненими не було
Зеленський пояснив, як збільшити кількість обмінів полоненими
3 сiчня, 19:37
Сьогодні з полону повернулися повернулись в Україну 230 захисників
Буданов розповів подробиці великого обміну полоненими (відео)
3 сiчня, 19:18
Частина полонених захисників боронила Маріуполь та «Азовсталь»
Україна та Росія вперше за тривалий час здійснили обмін полоненими
3 сiчня, 18:10
Рідні полонених просять від влади та міжнародних організацій – хоча б контролювати, аби з їхніх рідних не знущалися окупанти
У Києві мітингують родичі бранців Кремля
31 грудня, 2023, 14:10
ЗСУ показали окупантів, які здалися в полон на Запорізькому напрямку
ЗСУ показали окупантів, які здалися в полон на Запорізькому напрямку
27 грудня, 2023, 20:00
Окупанти розстріляли українських військовополонених під Запоріжжям: розпочато розслідування
Окупанти розстріляли українських військовополонених під Запоріжжям: розпочато розслідування
27 грудня, 2023, 19:24
Висоцька каже, процес обміну полоненими зупинився орієнтовно з червня-липня 2023 року
Україна створює новий табір для військовополонених
24 грудня, 2023, 11:00

Економіка

Уряд змінить програму пільгового кредитування «5-7-9» – хто отримуватиме гроші
Уряд змінить програму пільгового кредитування «5-7-9» – хто отримуватиме гроші
Україна за 34 млн грн відремонтує табір для полонених окупантів
Україна за 34 млн грн відремонтує табір для полонених окупантів
Уряд виділив понад 650 млн грн на забезпечення бойових бригад
Уряд виділив понад 650 млн грн на забезпечення бойових бригад
Україна закриє кордони для всього російського транспорту на 50 років
Україна закриє кордони для всього російського транспорту на 50 років
Уряд розподілить понад 30 млрд грн між громадами
Уряд розподілить понад 30 млрд грн між громадами
Україна розпочне будівництво блоків для атомних станцій – Міненерго
Україна розпочне будівництво блоків для атомних станцій – Міненерго

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
124K
«На жаль, Ви обрали інший шлях». Як митрополит Епіфаній привітав патріарха Філарета (фото)
78K
Ракетна атака на Київ: Масі Найєм показав свою квартиру та автівку
42K
Ракетний удар по Києву: як Солом’янка оговтується від атаки (фоторепортаж)
35K
Кількість біженців у Польщі стрімко зменшується: які нові маршрути українців
29K
Сусідня із Україною країна згортає роботу понад 20 центрів для біженців
20K
Демографи пропонують вигнати росіян із великих міст, щоб збільшити народжуваність

Новини

700 днів війни: звіт Генштабу про ситуацію на фронті
Сьогодні, 07:28
Атака на Харків, Трамп переміг на праймеріз у Нью-Гемпширі: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мокрий сніг, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 24 січня
Сьогодні, 05:05
День зовнішньої розвідки. Які свята та традиції відзначаємо 24 січня
Сьогодні, 00:16
Як залучити до країни інвесторів. Експерт Національного інституту економічних досліджень запропонував рішення
Вчора, 11:54
За тиждень ДТЕК повернув світло для 38 тисяч родин
Вчора, 11:02

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua