Міністр закордонних справ Литви пояснив, що зупинить Путіна

Габріелюс Ландсбергіс: «Путін не зупиниться, поки його не зупинять»

Російський диктатор Володимир Путін сам не зупиниться, для цього потрібна перемога України у війні. Про заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс в інтерв'ю «РБК-Україна»

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«Це безперечно відбувається не вперше. І це безперечно турбує. Я говоритиму про це щоразу, коли маю можливість: Путін не зупиниться, поки його не зупинять. Єдиний спосіб зупинити його – це виграти війну в Україні. І це єдиний спосіб справді бути впевненим, що його експансіоністську ідею зупинено, можливо, не зупинено назавжди, бо хто знає, ми не можемо передбачити майбутнє, але принаймні зупинено», – наголосив Ландсбергіс.

На думку литовського міністра, в іншому випадку «нам доведеться запустити годинник до наступного разу».

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«І ось тут це стає по-справжньому небезпечним. Це стає дійсно небезпечним для України, але потім воно стає небезпечним і для всіх інших. Це може бути Молдова, Грузія та навіть країни Балтії. І подивіться, норвезький глава Генштабу каже: ви знаєте, ми маємо бути готові до справжньої війни», – додав глава МЗС Литви.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський впевнений, що Росію можна зупинити та не допустити руйнування України, і тим самим запобігти третьої світової війни.