Ракети РФ влучили у два заводи на Донеччині (фото)

Усе цінне обладнання заводів було своєчасно евакуйоване до більш безпечних регіонів

Сьогодні, 5 травня, російські ракети поцілили у будівлю заводу «Зевс Кераміка» у Слов’янську, у Краматорську – пошкоджено адмінбудівлю Новокраматорського машинобудівного заводу. Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко у Telegram

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Слов’янськ і Краматорськ під обстрілами – ворог б’є по промисловим підприємствам. У Слов’янську дві ракети С-300 поцілили у будівлю заводу «Зевс Кераміка», у Краматорську – пошкоджено адмінбудівлю НКМЗ. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Є пошкодження приміщень, однак все цінне обладнання було своєчасно евакуйоване до більш безпечних регіонів України. Росіяни прагнуть під корінь винищити всю промисловість Донеччини і перетворити область на випалену землю», – написав Кириленко.

7 фото На весь екран













Як повідомлялося, під час повітряної тривоги сьогодні ввечері у Краматорську та Слов’янську пролунали вибухи.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Триває 436-а доба широкомасштабної війни Росії проти України. Російський агресор не відмовляється від планів щодо окупації нашої держави, продовжує вести загарбницьку війну. Завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах. Російська Федерація і надалі застосовує тактику терору. Сьогодні противник завдав два ракетних, 26 авіаційних ударів та здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.