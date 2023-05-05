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Ракети РФ влучили у два заводи на Донеччині (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ракети РФ влучили у два заводи на Донеччині (фото)
У Слов’янську дві ракети С-300 поцілили у будівлю заводу «Зевс Кераміка»
фото: Павло Кириленко/Telegram

Усе цінне обладнання заводів було своєчасно евакуйоване до більш безпечних регіонів

Сьогодні, 5 травня, російські ракети поцілили у будівлю заводу «Зевс Кераміка» у Слов’янську, у Краматорську – пошкоджено адмінбудівлю Новокраматорського машинобудівного заводу. Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко у Telegram

«Слов’янськ і Краматорськ під обстрілами – ворог б’є по промисловим підприємствам. У Слов’янську дві ракети С-300 поцілили у будівлю заводу «Зевс Кераміка», у Краматорську – пошкоджено адмінбудівлю НКМЗ.  За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Є пошкодження приміщень, однак все цінне обладнання було своєчасно евакуйоване до більш безпечних регіонів України. Росіяни прагнуть під корінь винищити всю промисловість Донеччини і перетворити область на випалену землю», – написав Кириленко.

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Як повідомлялося, під час повітряної тривоги сьогодні ввечері у Краматорську та Слов’янську пролунали вибухи. 

Триває 436-а доба широкомасштабної війни Росії проти України. Російський агресор не відмовляється від планів щодо окупації нашої держави, продовжує вести загарбницьку війну. Завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах. Російська Федерація і надалі застосовує тактику терору. Сьогодні противник завдав два ракетних, 26 авіаційних ударів та здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: Донеччина ракета завод обстріл війна

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