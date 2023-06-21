Атака дронів на Хмельниччину. Уламки впали на приватний будинок (фото)

Уламки впали на гостьовий будинок, на час пожежі там нікого не було

Внаслідок нічної атаки на Хмельниччину уламок «Шахеда» впав на дах приватного будинку в одному із районів. Про це повідомляє «Суспільне».

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Зазначається, що це був гостьовий будинок, на час пожежі там нікого не було. Погоріло 80 кв. м площі, побутова техніка, зимовий одяг.

Наразі власники будинку ліквідовують наслідки.

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За інформацією Хмельницької ОВА, уламки впали на гараж та господарчу будівлю в одній з громад області. Постраждалих та загиблих немає.

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Нагадаємо, вночі 21 червня Повітряні сили знищили всі шість ворожих дронів-камікадзе, якими росіяни атакували Хмельниччину.

Крім того, Повітряні сили повідомили, що за минулу добу Сили оборони України приземлили чотири ворожі розвідувальні безпілотники різних типів.