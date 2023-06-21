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Атака дронів на Хмельниччину. Уламки впали на приватний будинок (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Атака дронів на Хмельниччину. Уламки впали на приватний будинок (фото)
Власники будинку ліквідовують наслідки
фото: Суспільне Хмельницький

Уламки впали на гостьовий будинок, на час пожежі там нікого не було

Внаслідок нічної атаки на Хмельниччину уламок «Шахеда» впав на дах приватного будинку в одному із районів. Про це повідомляє «Суспільне».

Зазначається, що це був гостьовий будинок, на час пожежі там нікого не було. Погоріло 80 кв. м площі, побутова техніка, зимовий одяг.

Наразі власники будинку ліквідовують наслідки.

За інформацією Хмельницької ОВА, уламки впали на гараж та господарчу будівлю в одній з громад області. Постраждалих та загиблих немає.

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Нагадаємо, вночі 21 червня Повітряні сили знищили всі шість ворожих дронів-камікадзе, якими росіяни атакували Хмельниччину. 

Крім того, Повітряні сили повідомили, що за минулу добу Сили оборони України приземлили чотири ворожі розвідувальні безпілотники різних типів.

Теги: Хмельниччина війна безпілотник

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