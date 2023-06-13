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На Хмельниччині під час нічної атаки пошкоджено житлові будинки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На Хмельниччині під час нічної атаки пошкоджено житлові будинки
Окупанти вночі атакували ракетами Хмельниччину
фото ілюстративне

Загиблих та травмованих внаслідок атаки немає

Під час нічної атаки в ніч на 13 червня на Хмельниччині уламки ворожих ракет пошкодили шість житлових будинків. до роботи на місці події були залучені відповідні служби. Про це повідомляє Хмельницька ОВА.

«Сьогодні вночі під час повітряної тривоги в області працювали сили ППО», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пошкодження будинків незначні. Травмованих та загиблих, на щастя, немає.

Раніше повідомлялося, що окупанти вбили у Кривому Розі подружжя.

Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні, у ніч проти 13 червня, російські війська випустили шість із 14 ракет по Кривому Рогу Дніпропетровської області. 

Рятувальники вже завершили пошуково-рятувальну операцію після російського нічного удару по місту. Наразі відомо про 11 загиблих.

До слова, триває 475-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі Росія завдала чергових ударів по Україні. Попередньо, ворог застосував 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 було знищено протиповітряною обороною. Також завдав авіаційного удару чотирма «Шахедами», один – знищено нашими захисниками.

Теги: Хмельниччина війна окупанти ракета

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