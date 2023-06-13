На Хмельниччині під час нічної атаки пошкоджено житлові будинки

Загиблих та травмованих внаслідок атаки немає

Під час нічної атаки в ніч на 13 червня на Хмельниччині уламки ворожих ракет пошкодили шість житлових будинків. до роботи на місці події були залучені відповідні служби. Про це повідомляє Хмельницька ОВА.

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«Сьогодні вночі під час повітряної тривоги в області працювали сили ППО», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пошкодження будинків незначні. Травмованих та загиблих, на щастя, немає.

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Раніше повідомлялося, що окупанти вбили у Кривому Розі подружжя.

Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні, у ніч проти 13 червня, російські війська випустили шість із 14 ракет по Кривому Рогу Дніпропетровської області.

Рятувальники вже завершили пошуково-рятувальну операцію після російського нічного удару по місту. Наразі відомо про 11 загиблих.

До слова, триває 475-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі Росія завдала чергових ударів по Україні. Попередньо, ворог застосував 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 було знищено протиповітряною обороною. Також завдав авіаційного удару чотирма «Шахедами», один – знищено нашими захисниками.