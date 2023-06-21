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На Хмельниччині пролунали вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
На Хмельниччині пролунали вибухи
Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги
фото з відкритих джерел

У ніч на 21 червня російські терористи застосовують іранські «шахеди» для обстрілу території України

У Хмельницькій області пролунали вибухи. Про це повідомляє Хмельницька ОВА.

Повітряну тривогу на Хмельниччині оголосили о 3:40. Хмельницька ОВА повідомила про вибухи після 5:00.

«В Хмельницькій області було чутно вибухи. Залишайтеся в укриттях!», - йдеться у повідомленні.

Раніше ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом ударних БПЛА типу «Shahed».

У ніч проти 21 червня на околицях тимчасово окупованого Токмака Запорізької області пролунала серія вибухів. Вибухи почали лунати в районі Токмака після опівночі.

Також у ніч на 20 червня у Токмаку пролунала серія вибухів. Вибухи в окупованому місті чули після 23.00. За даними моніторингових каналів, прилетіло 6 разів поспіль в стороні Молочанська, на околицях Токмака Також у мережі повідомлялося про ймовірну детонацію.

Зокрема у ніч проти 20 червня дрони атакували Львів та область. Окупанти влучили в обʼєкт критичної інфраструктури. 

До слова, 20 червня, на Тамбовському пороховому заводі в Росії стався вибух. Після вибуху в приміщенні почалася пожежа. Російські ЗМІ повідомили про п’ятьох загиблих і 12 поранених.

 

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