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Атака дронів на столицю та вибухи на Хмельниччині: яка ситуація в регіонах

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Атака дронів на столицю та вибухи на Хмельниччині: яка ситуація в регіонах
Наслідки нічної атаки дронів на Київ
фото: КМДА

Сьогодні вночі силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині було збито ракету «Калібр»

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінниччині, Житомирщині та Київщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

Хмельниччина

Сьогодні вночі під час повітряної тривоги ППО збили ракету військ РФ. Влучань не зафіксовано. Постраждалих немає.

Київщина

Сьогодні вночі область була атакована шахедами. Працювало ППО. Влучань не зафіксовано. Постраждалі та пошкодження будівель відсутні. Падіння уламків зафіксовано між населеними пунктами без наслідків. Інформація попередня. У столиці падіння уламків збитих дронів спричинило пошкодження житлових будинків в декількох районах міста. Є постраждалі. Дані уточнюються.

Кіровоградщина

ППО знищили чотири дрони. Попередньо – без постраждалих і влучань в цивільну інфраструктуру. Дані уточнюються.

Чернігівщина

За добу – три обстріли (19 вибухів). Сновська громада Корюківського району – сім вибухів від мінометного обстрілу. Семенівська громада Новгород-Сіверського району – чотири вибухи від мінометного обстрілу. Новгород-Сіверська громада – вісім вибухів від ствольної артилерії. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Вночі та вранці ворог здійснив обстріли прикордоння. Зафіксовано 33 вибухи – з мінометів, гранатометів та артилерії. Рашисти обстріляли 4 територіальні громади – Білопільську, Великописарівську, Краснопільську, Серидино-Будську. Вчора протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 165 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Юнаківська, Хотінська, Середино-Будська, Новослобідська, Зноб-Новгородська, Есманська громади. Без наслідків.

Запорізька область

За минулу добу військові РФ завдали 80 ударів по 14 населеним пунктам Запорізької області. Зафіксовано 72 артилерійські обстріли Оріхова, Гуляйполя, Залізничного, Ольгівського, Чарівного, Малинівки, Степногірська та інших прифронтових сіл, а також п'ять ударів БПЛА та два удари з РСЗВ по Новодарівці та Левадному. Надійшло 44 повідомлення про пошкодження житлових будинків, господарських будівель та інших об'єктів інфраструктури. Внаслідок падіння вибухонебезпечного об'єкту в обласному центрі кількість постраждалих збільшилась до 21, серед них восьме – діти. З них у медзакладах перебуває шестеро дорослих та семеро дітей.

Дніпропетровщина

Вчора ворог обстрілював Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. Обійшлося без жертв. Пізно ввечері в небі над областю наші оборонці збили безпілотник агресора.

Харківщина

Вчора ворог двічі з артилерії обстріляв с. Одноробівка Богодухівського району. Пошкоджено гараж, господарчі споруди, шість приватних будинків, автомобіль, сталися пожежі. Також росіяни обстріляли с. Відродженівське Богодухівського району з РСЗВ «Град» та мінометів. Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється. Внаслідок обстрілів смт Дворічна Куп'янського району поранення зазнав 67-річний чоловік. Вчора на виїзді з м. Балаклія Ізюмського району під час роботи на тракторі на невідомому вибуховому пристрої підірвався тракторист 55 років. Госпіталізований з пораненням. Луганщина: рашисти вчора намагалися просунутися на Сватівщині, атакуючи в районі Новоселівського, але із втратами в особовому складі вимушені були відійти. Завдані по Невському, Білогорівці та території Серебрянського лісництва. За добу противник здійснив 103 обстріли( 487 снарядів).

Донеччина

Минулої доби рашисти обстріляли 13 населених пунктів, серед яких Торецьк, Красногорівка, Костянтинівка, Авдіївка, с.Пречистівка, с.Званівка, смт Велика Новосілка, с.Новоукраїнка, с.Бердичі, смт Очеретине та інші В результаті обстрілів пошкоджено 14 житлових будинків (з них один – багатоквартирний), господарча споруда, гараж, цивільний автомобіль, будівля залізничної станції. За добу на Донеччині: вісім поранених.

Миколаївщина

Сьогодні вночі силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині було збито ракету «Калібр» та чотири дрони-камікадзе типу Shahed 136/131.

Також сьогодні вночі в одному із населених пунктів області уламками ракети пошкоджено будівлю навчального закладу та близько десяти приватних будинків. Постраждалих немає.

Вчора на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищено чотири ворожих БпЛА: розвідувальний «Орлан-10», ударний БпЛА «Ланцет» та два БпЛА невстановленого типу. Також вчора ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 76 обстрілів (487 снарядів), з них по м. Херсон – сім обстрілів (33 снаряди). Рашисти поцілили у райони 26 населених пунктів області. Обстріляла будинок у Херсоні, – постраждало літнє подружжя. В оселі через ворожий обстріл сталася пожежа, після ліквідації якої в помешканні виявили тіло загиблого містянина. Ним виявився 81 річний чоловік. Також через обстріл поранення отримала 82-річна дружина загиблого. Всього за добу через російську агресію дві людини загинули, ще троє дістали поранення.

Нагадаємо, триває 505-та доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ продовжує вести загарбницьку війну. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 35 бойових зіткнень.

Теги: війна ЗСУ окупанти безпілотник

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