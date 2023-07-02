Тривають важкі бої: Генштаб назвав «гарячі» напрямки фронту

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника

Протягом доби відбулось понад 28 бойових зіткнень

Триває чотириста дев’яносто четверта доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби російські окупанти завдали 11 ракетних ударів та застосували 8 іранських ударних БпЛА типу «Shahed». Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 2 липня.

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Крім того, ворог завдав 40 авіаційних ударів та здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, окрім зруйнованої цивільної інфраструктури, постраждали і мирні люди.

Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

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Ситуація на оперативних напрямках

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 28 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів. Це, зокрема, Хрінівка, Камянська Слобода Чернігівської області; Сопич, Білопілля і Пономаренки Сумської області та Козача Лопань і Вовчанськ на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Масютівка, Кислівка і Берестове Харківської області.

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На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки і Новолюбівки Луганської області та Сіверська на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське і Торське – Донецької.

На Бахмутському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Міньківки та Богданівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Часів Яр та Іванівське на Донеччині.

На Авдіївському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районі міста Авдіївка. Там же завдав авіаційного удару. Здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів. Під вогонь, зокрема, потрапила та ж Авдіївка і Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. У той же час, противник завдав авіаційних ударів в районах Котлярівки, Мар’їнки і Курахового та обстріляв з артилерії понад 10 населених пунктів. Серед них Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Богоявленки. Здійснив обстріли більш як 10 населених пунктів, зокрема це Золота Нива, Велика Новосілка, Водяне та Вугледар Донецької області.

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На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Зміївки та Антонівки. Здійснив артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів, серед яких Новодарівка, Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я Запорізької області; Козацьке, Антонівка, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

Успіхи ЗСУ

Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 22 артилерійських засоби на вогневих позиціях та 2 засоби протиповітряної оборони ворога.

Раніше повідомлялося, що Авдіївський напрямок наразі є «найгарячішим» на фронті, там точаться найінтенсивніші бої.

Нагадаємо, ЗСУ знищили польовий склад боєприпасів разом із окупантами.

Крім того, стало відомо, що Сили оборони України просунулися на Бахмутському напрямку. За добу тут сталося 23 бойових зіткнення.

Також в оперативному командуванні «Південь» підтвердили, що в районі Антонівського мосту в Херсонській області тривають бої, але просять дотримуватися інформаційної тиші.

До слова, триває 494-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби противник завдав одного ракетного та 27 авіаційних ударів, здійснив майже 80 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.