Київщина: поліція показала уламки збитої ракети (фото)

Уламки однієї із ракет поліція виявила в полі

Під час повітряної тривоги сили ППО збили над Київщиною дев’ять ракет. Про це повідомляє пресслужба КМВА.

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«У районі повітряного простору Києва було зафіксовано 10 ракет. Попередньо знищено дев’ять», – йдеться в повідомленні.

Інформація уточнюється.

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У поліції вже показали уламки однієї зі збитих ворожих ракет.

«Частини ракети виявили співробітники відділу реагування патрульної поліції під час об'їзду території поля. Поліцейські оглядають місце події та фіксують наслідки знешкодженої силами ППО ракети», – зазначають в поліції.

Раніше повідомлялося, що на Полтавщині збито 10 ракет.

До слова, триває 285-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.