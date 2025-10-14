Головна Країна Події в Україні
Авіаудар по Харкову: рятувальники повідомили наслідки

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Авіаудар по Харкову: рятувальники повідомили наслідки
фото: ДСНС

Усі пацієнти, що перебували в лікарні на момент обстрілу, були терміново переведені до іншого медичного закладу

Внаслідок нічних авіаударів російських військ по Харкову, сталися численні руйнування та пожежі. Одне з влучань було зафіксовано на території лікарні у Салтівському районі міста. Про це повідомляє ДСНС, передає «Главком».

Вибухи пошкодили одноповерхову будівлю гаражу, триповерхову будівлю медзакладу, а також будівлю підприємства і кілька легкових автомобілів. Внаслідок ударів виникло два осередки займання.

Усі пацієнти, що перебували в лікарні на момент обстрілу, були терміново переведені до іншого медичного закладу для подальшого обстеження та надання необхідної допомоги.

На місці події працюють підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), зокрема піротехніки, психологи, а також працівники поліції та медичних і комунальних служб, які здійснюють рятувальні та відновлювальні роботи.
 
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що серед постраждалих є щонайменше шість людей, які отримали поранення склом. 

Внаслідок обстрілу також були пошкоджені лінії електропередач, і близько 30 тисяч родин у місті залишились без електрики.

Теги: пожежа лікарня обстріл Харків поранення

