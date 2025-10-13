Головна Спорт Новини
Збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу

Збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу
Українці відкрили рахунок на 30-й хвилині
фото: УАФ

Команда утримала друге місце в групі

Збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу 2026 року, обігравши суперника з рахунком 2:1. Матч відбувся 13 жовтня на стадіоні «Краковія» в польському Кракові, пише «Главком».

Українці відкрили рахунок на 30-й хвилині: Руслан Малиновський виконав навіс зі штрафного, а Олексій Гуцуляк головою відправив м'яч у ворота. Проте наприкінці першого тайму Азербайджан зрівняв рахунок після рикошету від Віталія Миколенка – 1:1.

У другому таймі Україна знову вийшла вперед: на 64-й хвилині після передачі від Олексія Гуцуляка Руслан Малиновський забив переможний м'яч – 2:1. Наприкінці матчу Артем Довбик подвоїв перевагу, але суддя скасував гол після перегляду VAR через фол на гравці Азербайджану.

Ця перемога принесла Україні 7 очок, і команда утримала друге місце в групі. Наступний матч команда Сергія Реброва проведе 13 листопада проти Франції.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

