Трамп підтвердив візит Зеленського до США

Зеленський раніше повідомляв, що під час зустрічі з Трампом будуть обговорюватись питання щодо далекобійних ударів по Росії

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами на борту президентського літака прокоментував майбутній візит президента України Володимира Зеленського, пише «Главком».

Трамп підтвердив, що Зеленський прибуде до США. «Так, думаю це станеться», – сказав він.

Водночас подробиці зустрічі не повідомив.

Раніше президент України Володимир Зеленський також підтвердив зустріч з американським лідером Дональдом Трампом. За словами українського президента, головні теми під час візиту до США – протиповітряна оборона та можливості України завдавати в далекобійні удари, аби тиснути на Росію.

Як повідомлялося, у суботу, 11 жовтня, президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом США Дональдом Трампом можливість передавання американських крилатих ракет Tomahawk. Ракети Tomahawk дадуть Україні можливість завдати удару глибоко всередині Росії, зокрема по Москві. Згодом президент України знову повідомив, що знову поспілкувався із президентом США. Глава держави запевнив, що «теж була дуже продуктивна розмова».