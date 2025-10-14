Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп підтвердив візит Зеленського до США

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп підтвердив візит Зеленського до США
Трамп знову зустрінеться з Зеленським
фото: Офіс президента

Зеленський раніше повідомляв, що під час зустрічі з Трампом будуть обговорюватись питання щодо далекобійних ударів по Росії

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами на борту президентського літака прокоментував майбутній візит президента України Володимира Зеленського, пише «Главком».

Трамп підтвердив, що Зеленський прибуде до США. «Так, думаю це станеться», – сказав він. 

Водночас подробиці зустрічі не повідомив. 

Раніше президент України Володимир Зеленський також підтвердив зустріч з американським лідером Дональдом Трампом. За словами українського президента, головні теми під час візиту до США – протиповітряна оборона та можливості України завдавати в далекобійні удари, аби тиснути на Росію. 

Як повідомлялося, у суботу, 11 жовтня, президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом США Дональдом Трампом можливість передавання американських крилатих ракет Tomahawk. Ракети Tomahawk дадуть Україні можливість завдати удару глибоко всередині Росії, зокрема по Москві. Згодом президент України знову повідомив, що знову поспілкувався із президентом США. Глава держави запевнив, що «теж була дуже продуктивна розмова».

Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Катарські делегати загинули в ДТП
Катарські делегати загинули у ДТП по дорозі на переговори про мир у Газі – ЗМІ
12 жовтня, 02:55
Трамп знову повернувся до TikTok
«Ви мені сильно винні». Трамп звернувся до молоді у TikTok
7 жовтня, 19:35
Трамп: Існує більше доброї волі й ентузіазму для досягнення угоди, після стількох десятиліть, ніж я коли-небудь бачив раніше
Трамп анонсував ефективні переговори щодо постійного миру в Секторі Гази
27 вересня, 05:28
Обвинувачення проти Джеймса Комі стали найяскравішим проявом того, що критики називають «кампанією помсти» Трампа
Ексдиректору ФБР висунуто звинувачення після тиску Трампа
26 вересня, 04:58
23 вересня у Нью-Йорку відбулася зустріч Володимира Зеленського з американським лідером
Зеленський на Генасамблеї ООН прокоментував свою зустріч із Трампом
24 вересня, 17:13
Фінський лідер визнає, що перспективи діалогу наразі мінімальні
Стубб: без прогресу в переговорах, гарантії безпеки для України залишаться теорією
21 вересня, 04:11
За словами Умєрова, Україна чекає на двосторонні або тристоронні зустрічі для завершення війни
Секретар РНБО розповів, на якому етапі зараз переговори з Росією
19 вересня, 13:11
Раніше повідомлялося, що Британія планує визнати Палестинську державу після завершення візиту Трампа
Трамп прокоментував намір Британії визнати Палестину державою
18 вересня, 18:57
Король Чарльз згадав про мир в Україні під час своєї промови
Король Чарльз згадав про мир в Україні під час своєї промови
17 вересня, 23:17

Політика

Трамп підтвердив візит Зеленського до США
Трамп підтвердив візит Зеленського до США
Генсек НАТО назвав Росію «дурною», якщо Путін вирішить напасти на альянс
Генсек НАТО назвав Росію «дурною», якщо Путін вирішить напасти на альянс
Трамп повідомив, хто відіграє важливу роль у врегулюванні війни в Україні
Трамп повідомив, хто відіграє важливу роль у врегулюванні війни в Україні
Венесуела оголосила про закриття посольств у Норвегії та Австралії
Венесуела оголосила про закриття посольств у Норвегії та Австралії
«Його тріумф»: Time присвятив обкладинку Трампу після врегулювання війни у Газі
«Його тріумф»: Time присвятив обкладинку Трампу після врегулювання війни у Газі
Президент Мадагаскару втік з країни через тривалі протести
Президент Мадагаскару втік з країни через тривалі протести

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua