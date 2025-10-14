Трамп повідомив, хто відіграє важливу роль у врегулюванні війни в Україні

Трамп про роль Ердогана у війні між Росією та Україною: Путін поважає його

Президент США Дональд Трамп висловив свою думку щодо ролі Реджепа Таїпа Ердогана в мирному врегулюванні війни Росії проти України. Трамп заявив, що російський диктатор Путін поважає президента Туреччини, а сам Трамп вважає Ердогана своїм другом. Про це американський лідер сказав під час з спілкування з журналістами на борту президентського літака, передає «Главком».

«Ердоган чудово поводиться з багатьма людьми, я не ладнаю зі слабкими, я ладнаю з сильними. Я не знаю, що саме таке, але Ердоган чудово взаємодіє зі мною», – зазначив Трамп.

Американський президент відзначив, що Росія, зокрема Путін поважають Ердогана, а сам Трамп вважає турецького лідера своїм другом.

Раніше президент США Дональд Трамп на зустрічі з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом заявив, що Туреччина могла б допомогти посадити українського президента Володимира Зеленського й російського диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів.

Як відомо, Анкара продовжує позиціонувати себе як посередника у спробах досягти миру між Україною та Росією. Черговою демонстрацією цього стала телефонна розмова між президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і російським диктатором Володимиром Путіним, яка відбулася у вівторок, 7 жовтня.

Під час розмови Ердоган наголосив на необхідності активізації дипломатичних зусиль, які могли б привести до завершення російсько-української війни на умовах справедливого та міцного миру.