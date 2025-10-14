З'явились перші кадри пошкодженої лікарні у Харкові (фото, відео)

У лікарні перебували пацієнти, зокрема хворі на діабет

Харків атакували російські терористи. Вони здійснили обстріл міста трьома керованими авіабомбами. Одна з бомб влучила в господарську споруду поблизу лікарні, що призвело до руйнувань в медзакладі. Вибухи пошкодили вікна та двері в корпусах лікарні, де на той момент перебувало понад сотня пацієнтів, передає «Главком».

фото: Думка

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що серед постраждалих є щонайменше шість людей, які отримали поранення склом. В лікарні перебували пацієнти, зокрема хворі на діабет, яких оперативно евакуювали до укриття для їх безпеки.

Внаслідок обстрілу також були пошкоджені лінії електропередач, і близько 30 тисяч родин у місті залишились без електрики. Пацієнтів, які перебували у лікарні на момент удару, були переведені до іншого медзакладу для подальшого обстеження та лікування, зокрема для виявлення поранень та стресових реакцій.