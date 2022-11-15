Атака рашистів на Київ: є загиблий

Вороги завдали удару по багатоповерхівках в столиці

У Печерському районі Києва тривають рятувальні роботи

Стало відомо про одну жертву внаслідок влучання в житловий будинок Печерського району столиці. Про це повідомив мер Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація.

Нагадаємо, сьогодні удень рашисти завдали масованого удару по Україні.

У Києві зафіксовано кілька влучань російських ракет. Ворожа зброя уразила житлові будинки. На місці працюють рятувальники та лікарі.

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За інформацією КМВА на столицею збито чотири ракети.

Також КМВА попросила мешканців столиці не публікувати фото та відео влучань.