Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака рашистів на Київ: є загиблий

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Атака рашистів на Київ: є загиблий
Вороги завдали удару по багатоповерхівках в столиці
фото з відкритих джерел

У Печерському районі Києва тривають рятувальні роботи

Стало відомо про одну жертву внаслідок влучання в житловий будинок Печерського району столиці. Про це повідомив мер Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація.

Атака рашистів на Київ: є загиблий фото 1

Нагадаємо, сьогодні удень рашисти завдали масованого удару по Україні.

У Києві зафіксовано кілька влучань російських ракет. Ворожа зброя уразила житлові будинки. На місці працюють рятувальники та лікарі.

За інформацією КМВА на столицею збито чотири ракети. 

Також КМВА попросила мешканців столиці не публікувати фото та відео влучань.

Теги: Київ обстріл

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Над столицею збито чотири ракети
Атака на Київ: Кличко повідомив деталі обстрілу
Сьогодні, 15:40
Ракетний обстріл Києва: Банкова показала відео
Ракетний обстріл Києва: Банкова показала відео
Сьогодні, 15:57
Ситуація критична. Банкова зробила заяву через обстріли інфраструктури
Ситуація критична. Банкова зробила заяву через обстріли інфраструктури
Сьогодні, 16:57

Події в Україні

Майже вся Тернопільщина знеструмлена
Майже вся Тернопільщина знеструмлена
80% Львова без світла: Садовий розповів про ситуацію після обстрілів
80% Львова без світла: Садовий розповів про ситуацію після обстрілів
Зеленський звернувся до українців із терміновим проханням 
Зеленський звернувся до українців із терміновим проханням 
Масований ракетний обстріл: «Укрзалізниця» повідомила про затримку низки потягів
Масований ракетний обстріл: «Укрзалізниця» повідомила про затримку низки потягів
Арестович розповів, як зупинити масовані обстріли України 
Арестович розповів, як зупинити масовані обстріли України 
На Волині ворог влучив у об‘єкт енергетичної інфраструктури
На Волині ворог влучив у об‘єкт енергетичної інфраструктури

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
180K
Резолюція ООН: колишній президент Росії відреагував на виплату репарацій Україні
100K
Репарації Україні. Як голосували Ізраїль, Туреччина та Угорщина
71K
Поразка Путіна в Україні. Росія припинила держпрограму озброєння – росЗМІ
47K
У Києві пролунали вибухи (відео)
42K
Скандал із військовим: «Укрзалізниця» пояснила, хто вигнав військового в тамбур
38K
На саміті G20 Зеленський оголосив умови для припинення війни

Новини

Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:05
Скандал через акредитацію журналістів. «Євросолідарність» звернулась до влади
Вчора, 15:55
Резніков спрогнозував, як криза влади у Росії посприяє поверненню Криму 
Вчора, 15:00
ЗСУ завдали серйозного удару по базі окупантів на Херсонщині
Вчора, 07:02
ЗСУ розбили велику базу окупантів на Запоріжжі – Генштаб
12 листопада, 06:59
П'ять хороших новин 11 листопада
11 листопада, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту